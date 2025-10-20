Santa Fe perdería a referente en el 2026: alerta de seis clubes interesados

Quedan puntos ideales para Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay 2025-II con la necesidad de sellar la clasificación para los cuadrangulares semifinales bajo la consigna de volver a ser protagonistas en las fases finales. El título está en juego y la ilusión es ser bicampeones después de lo hecho en el primer semestre.

Vea también: Vingegaard se rinde ante Pogacar: "hay ciclismo más allá del Tour"

El 2026 para Independiente Santa Fe vendrá cargado de mucho fútbol, especialmente por la actuación en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Libertadores. En el 2025 quedaron con la deuda, eliminados en la fase previa. En ese orden de ideas, la necesidad es hacer un equipo competitivo con renovaciones de las fichas estelares y con nuevos jugadores que vayan llegando.

Omar Fernández Frasica renovó hasta 2027, pero la preocupación recae nada más ni nada menos que en Harold Santiago Mosquera, que estaba en duda de continuar en este segundo semestre a la espera de que llegara una oferta que pudiera convencer al jugador y al cuadro cardenal.

HAROLD SANTIAGO MOSQUERA SE IRÍA DE SANTA FE: TIENE SEIS OFERTAS DE CLUBES

Y no es para menos, pues, Harold Santiago Mosquera es uno de los grandes futbolistas del cuadro cardenal durante la liga pasada en la que consiguieron el título. Su llegada fue cuestionada por su pobre nivel en Grecia, pero la rompió en Bogotá sumando el interés de equipos.

Justamente, el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez mantiene que, “en un par de semanas se reunirán dirigencia de Santa Fe y círculo del jugador (Harold Santiago Mosquera) para definir si hay renovación. Equipos de Colombia (4), Brasil y de México están interesados”.

Le puede interesar: Infantino se compromete con Bolivia: "traer un Mundial"

Sin duda alguna, el llamado de un equipo internacional puede seducir a un jugador, especialmente con el interés de dos ligas que confían mucho en futbolistas colombianos y que le podrían dar una mano para el futuro del ex Millonarios. De hecho, también se rumoreó con un interés del cuadro albiazul en volver a contar con el extremo Mosquera.

Santa Fe entrará en semanas claves con el futuro de Harold Santiago Mosquera con la pretensión de convencer con la Copa Libertadores a los seis interesados. Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe buscaría mantener la base que tiene actualmente para poder afrontar el torneo internacional. Ya lo hicieron con Hugo Rodallega y con Omar Fernández Frasica.