Santa Fe pierde a su goleador: sensible baja para la Liga BetPlay

Independiente Santa Fe ha hecho una excelente campaña en estos primeros partidos de la Liga BetPlay 2024-II. Tras la victoria ante el Deportivo Cali se toman confianza en la parte alta, algo que requerían para pasar a una semana sin poder actuar por la imposibilidad de contar con el Estadio El Campín mientras se disputa el Mundial Femenino Sub-20 entre los meses de agosto y septiembre.

El cuadro cardenal ha encontrado soluciones en la delantera con Hugo Rodallega, un líder, no solo por portar el brazalete de capitán en Santa Fe, sino que es el que habla con los demás jugadores, ya sea de su propio equipo o con los rivales, lo que demuestra su liderazgo y carácter. Además, Pablo Peirano ha optado por alinear a Hugo con Agustín Rodríguez, otro de los goleadores del club.

Agustín Rodríguez se ha convertido en un referente en el ataque de Santa Fe haciendo una dupla con Hugo Rodallega cargando una bolsa de goles, o bien, cuando le ha tocado estar solo como delantero. Un goleador extranjero que no tenían los bogotanos desde hace unos años.

Sin embargo, para el partido contra el Deportivo Cali, sorprendió que no estuviera Agustín Rodríguez después de un parón por haber aplazado el juego ante el Deportivo Independiente Medellín por no poder usar el recinto deportivo de Bogotá. El club envió un comunicado informando la ausencia del charrúa.

AGUSTÍN RODRÍGUEZ CONFIRMÓ EL TIEMPO DE BAJA PARA LA LIGA BETPLAY

Antes del partido en la ciudad de Cali, Santa Fe dio a conocer que Agustín Rodríguez sufrió una fractura de la clavícula derecha y que el tiempo de baja estaría basado a la evolución del delantero. Se especuló que había que pasar por el quirófano para solventar la lesión.

No obstante, el periodista argentino de Win Sports, Mariano Olsen, afirmó que el uruguayo no requerirá una cirugía por la fractura de clavícula, dado que no hubo desplazamiento del hueso. “Con una buena cicatrización se forma un callo óseo y podría estar listo en 30/45 días. Mañana mismo empiezo la recuperación en Tenjo”.

Santa Fe estuvo cerca de perder a Agustín Rodríguez permanentemente, por la oferta de Nacional de Uruguay que buscaba al goleador charrúa. Finalmente, arrancó el semestre con el cuadro cardenal. Pero, infortunadamente, contará con su ausencia por mes y medio. Entre la mala noticia con el artillero, los bogotanos tendrán fines de semanas sin jugar, lo que hará que no sean muchos partidos los que se pierda.