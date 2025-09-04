Santa Fe pierde dos titulares para el clásico: se desarma Bava

A Independiente Santa Fe no le sale una en esta semana antes de enfrentar nada más ni nada menos que a Millonarios en una de las nuevas ediciones de un clásico capitalino. Los dos bandos llegan mal a la cita de la fecha 10 con derrotas ante Once Caldas por parte de los cardenales y frente a Envigado en el caso de los albiazules.

Contra Once Caldas, Santa Fe no pudo contar con Emmanuel Olivera ni por Marcelo Meli que se fueron expulsados ante Fortaleza. Aunque fueron rojas directas, el Comité Disciplinario de la DIMAYOR decidió ponerles apenas una fecha a ambos jugadores.

Tanto Marcelo Meli como Emmanuel Olivera se convierten en las altas para este clásico, además, se trata de dos jugadores habitualmente titulares en la nómina de Santa Fe y para Jorge Bava.

Con esos dos regresos, Santa Fe espera dar el golpe en la fecha de clásicos, pero, esa alegría no durará por mucho, dado que los cardenales tendrán algunas bajas complicadas, especialmente de titulares en el equipo de Jorge Bava. Se trata de Joaquín Sosa quien viene siendo inicialista y Elvis Perlaza, lateral derecho ideal del cuadro albirrojo.

LAS BAJAS QUE SUFRE SANTA FE

Infortunadamente, el juego agresivo que ha caracterizado a Elvis Perlaza en las últimas fechas confirmó la quinta amarilla para el lateral derecho. Con ese panorama, Perlaza no podrá estar en el juego ante Millonarios y deberá pagar una jornada de sanción.

En caso de que Jhon Meléndez vuelva a la lista de convocados, el cartagenero podría ser el reemplazo de Elvis Perlaza. Si no, seguramente estará Santiago Tamayo como el jugador que suplirá a Perlaza en la banda derecha.

Por su parte, Joaquín Sosa no podrá estar, dado que es el único jugador que aparece en el departamento médico, de acuerdo con el último reporte que envió el club. El uruguayo tiene un esguince moderado en el cuello del pie derecho. Sosa, que no ha tenido los mejores partidos últimamente, era uno de los inicialistas de confianza para Jorge Bava.

Para la fortuna de Santa Fe, Ewil Murillo, quien también recibió tarjeta amarilla ante Once Caldas fue la tercera y no la quinta acumulativa. En ese orden de ideas, no se perderá el juego ante Millonarios.

LOS REGRESOS PARA SANTA FE

Hugo Rodallega volvió ante Once Caldas y esperaría a ser titular con la máscara que utilizó tapándole la nariz. Además de Hugo, Emmanuel y Marcelo Meli estarán como opciones para Jorge Bava en caso de que los necesite en la zaga defensiva y en el mediocampo.

Habrá que esperar si Jorge Bava tendrá para estos partidos la presencia de Jhon Meléndez y de Alexis Zapata, quienes no entraron en la convocatoria ante Once Caldas. Estos dos elementos pueden ser ideales en la banda derecha en caso de que se decante por Meléndez como reemplazo de Elvis Perlaza y Zapata sería pieza fundamental para mover los hilos en el mediocampo.