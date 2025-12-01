Santa Fe podría fichar a un defensa recién salido de Atlético Nacional

Independiente Santa Fe ya comenzó a moverse en el mercado de fichajes de cara a la próxima temporada y una de las prioridades del club es contratar un lateral derecho, una zona en la que el plantel necesita mayor competencia. La dirigencia y el cuerpo técnico entrante (Pablo Repetto) han estado evaluando distintos perfiles durante las últimas semanas.

Según Mariano Olsen, uno de los nombres que más interesa en el entorno de Santa Fe es el de Joan Castro, jugador que termina su vínculo con Atlético Nacional este 31 de diciembre y no renovará su préstamo.

Castro, de 28 años, deberá regresar a Internacional de Bogotá, el club dueño de sus derechos deportivos. En principio, la institución bogotana tenía previsto retenerlo para 2026, pero la aparición de Santa Fe en el panorama podría cambiar los planes.

Trayectoria de Joan Castro, posible refuerzo de Santa Fe

El lateral vallecaucano ha tenido un recorrido importante en el fútbol colombiano. Nacido en Palmira, pasó por Uniautónoma, La Equidad -actual Internacional de Bogotá-, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional.