Santa Fe presentó ‘refuerzos’ para el final de la Liga BetPlay

Quedan dos fechas para que termine la fase regular de la Liga BetPlay que dará pie para las instancias finales. Independiente Santa Fe afronta dos partidos cruciales en condición de local frente a Deportivo Cali y Alianza Valledupar, este último podría ser una verdadera final con dos clubes que buscan la clasificación.

Se acaban los cupos poco a poco y Santa Fe tiene que superar al Deportivo Cali que ya está eliminado y luego dar el golpe frente a Alianza. Los bogotanos jugarán con la presión, dado que los aliancistas juegan antes en la fecha 19 ante el Boyacá Chicó.

Mirando el 2026, Santa Fe debe empezar a moverse con fichajes para no pasar angustias como las que está viviendo ahora para sellar la clasificación, además de que jugarán Copa Libertadores y habrá que blindar posiciones actuales y, traer refuerzos de categoría. En ese sentido, recibieron una buena noticia con miras a lo que queda de la Liga BetPlay, independientemente si clasifican o no.

EL REFUERZO DE SANTA FE QUE REGRESA PARA ENFRENTAR AL DEPORTIVO CALI

Para enfrentar al Deportivo Cali, Francisco ‘Pacho’ López no se complicó y llamó a sus mejores elementos, sobre todo con importantes refuerzos que no estaban siendo tenidos en cuenta por decisiones técnicas o por lesiones que impidieron que estuvieran en los anteriores partidos.

Bajo ese panorama, Santa Fe todavía espera el regreso de futbolistas vitales como Ewil Murillo o como Omar Fernández Frasica que es uno de los futbolistas que ya renovó su contrato para estar en la Copa Libertadores de 2026. Pero, aunque no se pudieron recuperar de las respectivas lesiones, ‘Pacho’ López sí tendrá seis novedades.

En la convocatoria aparecieron seis novedades. Entre ellos están el uruguayo Joaquín Sosa, Yeicar Perlaza, Yairo Moreno, Martín Palacios, Esteban Sánchez y Yilmar Velásquez, este último que regresó tras una lesión que lo dejó afuera de importantes encuentros en este recorrido por la clasificación.

Seguramente, Yilmar Velásquez sería el titular y es el ‘refuerzo’ más esperado, dado que es uno de los pilares en la medular de Santa Fe que fue fundamental para conseguir el título el semestre pasado, especialmente por el gol que marcó ante Atlético Nacional.

AUSENCIAS SENSIBLES EN SANTA FE

Pese a que recupera a seis jugadores, el cuadro cardenal también tiene cinco bajas, que se suman a las ya conocidas de Omar Fernández Frasica y Ewil Murillo que esperarán para ver si se recuperan de cara a la última fecha.

Entre las bajas están jugadores de categoría como Iván Scarpeta o Ángelo Rodríguez. Scarpeta se había ganado la posición en la zaga central, mientras que el liderazgo de Ángelo se hace notar desde el banquillo de suplentes y cuando ingresa al terreno de juego. Además, tampoco estarán Jeison Angulo, Tomás Molina y Marlon Balanta.