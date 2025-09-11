Actualizado:
Jue, 11/09/2025 - 21:09
Santa Fe publicó foto de discutido jugador y 'rebotó' a sus hinchas
El Primer Campeón se alista para recibir a Unión Magdalena por la fecha 11 de la Liga Betplay 2025-II.
Independiente Santa Fe sorprendió este jueves 11 de septiembre a sus hinchas al publicar en su cuenta oficial de X varias imágenes de su entrenamiento, y en ellas apareció un viejo conocido: el delantero Jorge Luis Ramos.
El ariete bolivarense regresó al club bogotano luego de terminar su préstamo en el FAS de El Salvador. La presencia de Ramos generó una oleada de comentarios negativos en redes sociales por parte de la hinchada Cardenal que se resiste a que sea utilizado por el entrenador Jorge Bava.
La decisión de reincorporar a Jorge Luis Ramos no responde propiamente a la urgencia que vive Santa Fe en su frente de ataque, sino a que el jugador de 32 años tiene contrato vigente con el Rojo, equipo dueño de sus derechos deportivos.
¿Jorge Luis Ramos está jugando en Santa Fe?
Si bien Jorge Luis Ramos tiene contrato vigente y ya trabaja bajo las órdenes del entrenador uruguayo Jorge Bava, parece que no será tenido en cuenta para partidos oficiales, a menos que surja una urgencia real.
El atacante afronta su tercer ciclo en el equipo capitalino. En el primero (2011–2013) solo marcó un gol en 35 partidos, mientras que en el segundo (2020–2022) alcanzó su mejor rendimiento con 13 goles en 60 compromisos disputados.
En redes, los comentarios sugieren que el futbolista está tranquilo porque sigue ganando dinero sin jugar, otros ponen calaveras junto a su nombre y hay quienes 'ruegan' para que no sea necesaria su presencia durante este semestre.
Desde la dirigencia, el presidente Eduardo Méndez ha reiterado que Ramos sigue siendo “un activo del club” y que su regreso representa una alternativa inmediata dado que no se le encontró equipo.
Por ahora, Ramos se entrena a la par del grupo, pues goza de buena salud y fue inscrito para los dos torneos que está afrontando Independiente Santa Fe en este semestre (Liga y Copa Betplay).
Fotos de Jorge Luis Ramos entrenando con Santa Fe
Jornada de jueves 🏋️💪 el domingo recibimos al Unión Magdalena por la fecha 11 de la @LigaBetPlayD 🇮🇩🦁 pic.twitter.com/LjIsVlYrTc— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 11, 2025
