Santa Fe publicó foto de discutido jugador y 'rebotó' a sus hinchas

Independiente Santa Fe sorprendió este jueves 11 de septiembre a sus hinchas al publicar en su cuenta oficial de X varias imágenes de su entrenamiento, y en ellas apareció un viejo conocido: el delantero Jorge Luis Ramos.

El ariete bolivarense regresó al club bogotano luego de terminar su préstamo en el FAS de El Salvador. La presencia de Ramos generó una oleada de comentarios negativos en redes sociales por parte de la hinchada Cardenal que se resiste a que sea utilizado por el entrenador Jorge Bava.

La decisión de reincorporar a Jorge Luis Ramos no responde propiamente a la urgencia que vive Santa Fe en su frente de ataque, sino a que el jugador de 32 años tiene contrato vigente con el Rojo, equipo dueño de sus derechos deportivos.

¿Jorge Luis Ramos está jugando en Santa Fe?

Si bien Jorge Luis Ramos tiene contrato vigente y ya trabaja bajo las órdenes del entrenador uruguayo Jorge Bava, parece que no será tenido en cuenta para partidos oficiales, a menos que surja una urgencia real.