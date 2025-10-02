Actualizado:
¿Santa Fe reactiva la búsqueda de DT? Un uruguayo es favorito
Hay bastante preocupación en el cuadro bogotano tras ser eliminado de Copa Betplay por Independiente Medellín.
Independiente Santa Fe jugó uno de los peores partidos del año en la noche del miércoles 1 de octubre, cuando recibió a Medellín por la vuelta de cuartos de final de Copa Betplay y perdió 3-0, quedando eliminado de un torneo en el que realmente aspiraba al título.
Y es que en vista de que el León llegó con ventaja al juego de vuelta -había ganado 1-2 en la ida- es más preocupante la eliminación, por lo que algunas miradas apuntan al entrenador interino Francisco López, pues desde afuera se puede concluir que no se planificó adecuadamente el juego.
En consecuencia, se contempla la posibilidad de reiniciar la búsqueda de un entrenador en propiedad. Pese a que se previamente se había conocido sobre la intención de mantener a López hasta el final de la temporada, el mal resultado ante DIM haría cambiar de opinión.
Candidatos para dirigir a Independiente Santa Fe
El presidente Eduardo Méndez ha afirmado ante los medios que tiene bastantes hojas de vida de entrenadores que podrían llegar a la dirección técnica, pero realmente es reducido el número de DT's que se acoplan al perfil que busca el equipo, entre ellos, hay un uruguayo que seduce: Pablo Repetto podría llegar a Independiente Santa Fe.
Repetto -conocido en Colombia por su reciente paso por Atlético Nacional y en el continente por ser campeón con cuatro equipos distintos y dirigir en siete países diferentes-, es un uruguayo de 51 años quien actualmente no tiene club y vive en Colombia.
Luego de estar al frente de Nacional en 2024, de donde fue cesado para darle paso a Efraín Juárez, el entrenador decidió quedarse a vivir en Medellín. Algunos hinchas del León sugieren que se debería aprovechar la situación para tener un acercamiento.
Y es que Repetto es un entrenador que sabe liderar procesos y se acomoda a lo que busca Santa Fe, que seguramente tendrá que hacer un esfuerzo económico para firmarlo, pues se ha hecho un nombre en el continente y no será 'barato'.
Trayectoria y palmarés de Pablo Repetto
Pablo Repetto inició su carrera como entrenador en 2006 al frente de Fénix de Uruguay, pasó por Cerro de ese mismo país, Blooming, Defensor Sporting, Independiente del Valle, Baniyas de Emiratos Árabes Unidos, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito, Nacional de Uruguay, Santos Laguna y Atlético Nacional.
Los títulos de Repetto en su carrera deportiva han sido con Fénix (ascenso), Defensor Sporting, Liga de Quito (Liga, Copa y Supercopa de Ecuador), y Nacional de Uruguay (tres torneos locales). Con Independiente del Valle fue finalista de Copa Libertadores 2016 y salió subcampeón ante Atlético Nacional.
