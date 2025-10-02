¿Santa Fe reactiva la búsqueda de DT? Un uruguayo es favorito

Independiente Santa Fe jugó uno de los peores partidos del año en la noche del miércoles 1 de octubre, cuando recibió a Medellín por la vuelta de cuartos de final de Copa Betplay y perdió 3-0, quedando eliminado de un torneo en el que realmente aspiraba al título.

Y es que en vista de que el León llegó con ventaja al juego de vuelta -había ganado 1-2 en la ida- es más preocupante la eliminación, por lo que algunas miradas apuntan al entrenador interino Francisco López, pues desde afuera se puede concluir que no se planificó adecuadamente el juego.

En consecuencia, se contempla la posibilidad de reiniciar la búsqueda de un entrenador en propiedad. Pese a que se previamente se había conocido sobre la intención de mantener a López hasta el final de la temporada, el mal resultado ante DIM haría cambiar de opinión.

Candidatos para dirigir a Independiente Santa Fe

El presidente Eduardo Méndez ha afirmado ante los medios que tiene bastantes hojas de vida de entrenadores que podrían llegar a la dirección técnica, pero realmente es reducido el número de DT's que se acoplan al perfil que busca el equipo, entre ellos, hay un uruguayo que seduce: Pablo Repetto podría llegar a Independiente Santa Fe.