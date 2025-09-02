Actualizado:
Mar, 02/09/2025 - 07:14
Santa Fe recibe mala noticia por parte de Bava: figura está lesionada
Santa Fe volvió a decepcionar en la Liga BetPlay al caer ante Once Caldas y Jorge Bava no se guardó nada.
Finalmente acabó la fecha 9 de la Liga BetPlay y junto con ello llegó también un nuevo resultado sorpresivo en donde Once Caldas se impuso en condición de visitante ante Santa Fe. El 'blanco blanco' revivió sumando de a tres puntos y espera con este resultado seguir obteniendo victorias que le permitan meterse dentro de los ocho mejores equipos.
Santa Fe sumó su segunda derrota consecutiva y la tercera en la Liga BetPlay 2025 de clausura, con este resultado los hinchas se empezaron a preocupar con la obtención del bicampeonato, pero Jorge Bava se mostró bastante tranquilo a pesar del marcador en contra y también envió un parte de seguridad para el futuro de la competencia, aunque puede que haya una baja sensible que afecte el rendimiento, ya que Joaquín Sosa tuvo que salir sustituido y se espera al parte médico oficial.
Le puede interesar: Junior lidera, Santa Fe se despide de los ocho: posiciones tras fecha 9 de Liga BetPlay
Jorge Bava no dio un parte médico alentador de Joaquín Sosa en Santa Fe
Independiente Santa Fe ha tenido un rendimiento irregular en el semestre de clausura de la temporada 2025, en donde los resultados han venido variando, tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay. Aún así se mantiene con vida en ambas competencias, pero hay bastante por corregir.
El estratega uruguayo, a pesar de haber demostrado un proyecto ambicioso en donde le está apuntando a quedar campeón de todo a nivel nacional, los resultados no lo respaldan del todo y el departamento médico al parecer tampoco. Contra Once Caldas llegó con varias bajas importantes en su plantilla, pero en el transcurso del compromiso también perdió una gran figura como Joaquín Sosa, quien tuvo que ser sustituido sobre el minuto 66 y de quién se habló de un esguince, aunque no se conoce el parte médico oficial.
La joya de Uruguay arribó a Santa Fe como una de las grandes contrataciones tras su destacado pasado en la Serie A de Italia jugando con Bolonia, pero no ha podido brillar del todo en el elenco bogotano y justo este que era uno de sus primeros partidos como titular no lo pudo terminar por sufrir una lesión.
"Lo de Joaquín fue un esguince, pero no sabemos el grado todavía. Está muy agudo el tema, pero si está muy inflamado por el golpe que recibió en esa jugada".
En otras noticias: DAYRO MORENO UNE AL PAÍS, PERO... ¿NO HAY MÁS?
Lea también: Santa Fe confirmó la mejor noticia para Libertadores: ya hay primer refuerzo
Joaquín Sosa se podría perder el clásico ante Millonarios en la Liga BetPlay
La imagen de Sosa tras su lesión ante Once Caldas no fue alentadora, lo que daría a entender que se terminaría perdiendo el clásico ante Millonarios, el cual está programado para la fecha 10 que se disputará el sábado 6 de septiembre sobre las 20:30.
Fuente
Antena 2