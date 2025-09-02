Santa Fe recibe mala noticia por parte de Bava: figura está lesionada

Finalmente acabó la fecha 9 de la Liga BetPlay y junto con ello llegó también un nuevo resultado sorpresivo en donde Once Caldas se impuso en condición de visitante ante Santa Fe. El 'blanco blanco' revivió sumando de a tres puntos y espera con este resultado seguir obteniendo victorias que le permitan meterse dentro de los ocho mejores equipos.

Santa Fe sumó su segunda derrota consecutiva y la tercera en la Liga BetPlay 2025 de clausura, con este resultado los hinchas se empezaron a preocupar con la obtención del bicampeonato, pero Jorge Bava se mostró bastante tranquilo a pesar del marcador en contra y también envió un parte de seguridad para el futuro de la competencia, aunque puede que haya una baja sensible que afecte el rendimiento, ya que Joaquín Sosa tuvo que salir sustituido y se espera al parte médico oficial.

Jorge Bava no dio un parte médico alentador de Joaquín Sosa en Santa Fe

Independiente Santa Fe ha tenido un rendimiento irregular en el semestre de clausura de la temporada 2025, en donde los resultados han venido variando, tanto en Liga BetPlay como en Copa BetPlay. Aún así se mantiene con vida en ambas competencias, pero hay bastante por corregir.

El estratega uruguayo, a pesar de haber demostrado un proyecto ambicioso en donde le está apuntando a quedar campeón de todo a nivel nacional, los resultados no lo respaldan del todo y el departamento médico al parecer tampoco. Contra Once Caldas llegó con varias bajas importantes en su plantilla, pero en el transcurso del compromiso también perdió una gran figura como Joaquín Sosa, quien tuvo que ser sustituido sobre el minuto 66 y de quién se habló de un esguince, aunque no se conoce el parte médico oficial.