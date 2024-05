Santa Fe recibiría dura sanción de cara a los partidos claves para llegar a la final

Independiente Santa Fe se encuentra en el ojo del huracán tras los incidentes ocurridos durante el partido contra La Equidad en la segunda fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024-I.

Si bien Santa Fe atraviesa un muy buen momento deportivo tras derrotar a La Equidad en el Estadio Metropolitano de Techo, los actos violentos empañaron lo hecho por los cardenales en el campo de juego.

El partido se desarrolló inicialmente sin mayores contratiempos hasta que, en el segundo tiempo, la situación se tornó crítica. La primera señal de alerta ocurrió cuando Washington Ortega, portero de La Equidad, alertó sobre objetos que le estaban lanzando. No obstante, la situación escaló significativamente cuando una moneda lanzada desde las gradas impactó en el rostro de la juez de línea, Jenny Torres, mientras se disponía a supervisar un córner ejecutado por Fabián Viáfara.

La agresión a Torres, quien formaba parte de la terna arbitral liderada por Andrés Rojas, obligó a detener el partido momentáneamente para que fuera atendida por el personal médico de Independiente Santa Fe. Afortunadamente, después de recibir atención, Torres pudo continuar desempeñando sus funciones, pese a que la moneda casi la golpea en el ojo.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe, no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales, condenando enérgicamente los hechos. "Lo primero que quiero hacer es pedirle una disculpa a Jenny Torres, la asistente de (el árbitro Andrés) Rojas en el partido vs. Equidad. Yo como capitán y nosotros como equipo estamos en total desacuerdo con este tipo de actos, rechazamos cualquier conducta violenta (...) Así mismo invito y/o invitamos a las hinchadas a vivir el fútbol en paz, por favor ser más prudentes a la hora de ir a apoyar a sus equipos. De antemano les agradecemos porque este no es el camino ni mucho menos el ejemplo que queremos brindar".

Aunque Santa Fe se libró de perder los puntos, dado que el juez central pudo terminar el partido por estos hechos, con toda seguridad el equipo capitalino será sancionado de oficio.

La sanción para Santa Fe

El Código Único Disciplinario (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol establece claramente que los clubes son responsables de la conducta de sus seguidores, así sea en estadios visitantes.

Según el código, en su artículo 86, Santa Fe recibiría alguna de las siguientes sanciones: "La conducta impropia de los espectadores que genere desórdenes antes, durante o después de un partido, en el estadio, dará lugar a la sanción del club consistente en amonestación o a la suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas (...) En caso de suspensión, al club respectivo se le impondrá multa de ocho (8) a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la infracción".

Un antecedente reciente que podría influir en la severidad de la sanción es el incidente ocurrido durante el clásico entre Medellín y Nacional, donde el volante Pablo Ceppelini fue golpeado por un objeto arrojado desde la tribuna. En esa ocasión, el DIM fue sancionado con dos fechas de cierre parcial en la tribuna involucrada.

En el caso de Santa Fe, al haber ocurrido los hechos fuera de El Campín, las posibles sanciones incluyen el cierre parcial de alguna de las tribunas para los próximos juegos de local o la prohibición de ingreso de sus hinchas como visitantes.

Es decir que Santa Fe podría tener cierre de alguna tribuna, ya sea de oriental o sur en El Campín, para los juegos contra La Equidad y Once Caldas, y se espera si para los partidos de visitante ante Once Caldas y Tolima, permitirán ingreso de la hinchada cardenal.

Esta medida no solo afectaría el apoyo físico del equipo en momentos decisivos, sino que también representaría una carga financiera y moral para la institución.