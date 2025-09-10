Santa Fe recuperaría figura para la final de Liga BetPlay y Libertadores

La temporada deportiva 2025 para Independiente Santa Fe ha sido de ensueño, tanto para su plantilla masculina como femenina, ya que ambas escuadras han conseguido llegar a finales de la Liga BetPlay y ya confirmaron también su participación en la siguiente edición de la Copa Libertadores.

El equipo comandado por Omar Ramírez ha sufrido más de lo esperado, pero finalmente puede volver a soñar con la obtención de un nuevo título que agrande su palmarés. Llega la oportunidad de vencer en una final a Deportivo Cali, ya que en dos ocasiones las han perdido, y de ilusionarse con la Copa Libertadores, sueños que se pueden materializar con la ayuda de Gabriela Huertas, quien parece ya haberse recuperado de su lesión.

Gabriela Huertas se pone al día con Santa Fe y volvería pronto a la acción

Independiente Santa Fe confirmó en la fase del todos contra todos la baja sensible de la volante Gabriela Huertas para el resto de la temporada tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda durante el partido frente a Junior, disputado por la Liga BetPlay Femenina.

El parte médico no fue para nada alentador, ya que se dictaminó una ruptura del ligamento cruzado anterior, además de compromisos en el menisco y el ligamento colateral. Dicha lesión obligó a la jugadora a someterse a una cirugía y, posteriormente, a cumplir con un tiempo de incapacidad de un par de meses.