Mié, 10/09/2025 - 18:48
Santa Fe recuperaría figura para la final de Liga BetPlay y Libertadores
Figura de Santa Fe parece que ya se recuperó y podría jugar la final de la Liga BetPlay o la Copa Libertadores.
La temporada deportiva 2025 para Independiente Santa Fe ha sido de ensueño, tanto para su plantilla masculina como femenina, ya que ambas escuadras han conseguido llegar a finales de la Liga BetPlay y ya confirmaron también su participación en la siguiente edición de la Copa Libertadores.
El equipo comandado por Omar Ramírez ha sufrido más de lo esperado, pero finalmente puede volver a soñar con la obtención de un nuevo título que agrande su palmarés. Llega la oportunidad de vencer en una final a Deportivo Cali, ya que en dos ocasiones las han perdido, y de ilusionarse con la Copa Libertadores, sueños que se pueden materializar con la ayuda de Gabriela Huertas, quien parece ya haberse recuperado de su lesión.
Gabriela Huertas se pone al día con Santa Fe y volvería pronto a la acción
Independiente Santa Fe confirmó en la fase del todos contra todos la baja sensible de la volante Gabriela Huertas para el resto de la temporada tras sufrir una lesión en su rodilla izquierda durante el partido frente a Junior, disputado por la Liga BetPlay Femenina.
El parte médico no fue para nada alentador, ya que se dictaminó una ruptura del ligamento cruzado anterior, además de compromisos en el menisco y el ligamento colateral. Dicha lesión obligó a la jugadora a someterse a una cirugía y, posteriormente, a cumplir con un tiempo de incapacidad de un par de meses.
Sin embargo, la jugadora ha sorprendido con su proceso de recuperación, ya que se le ha visto formar parte de algunos entrenamientos con el resto de lasas jugadoras de la plantilla y sin ningún tipo de protección en el área afectada, lo que daría a entender que va por buen camino y regresaría pronto a los terrenos de juego.
¿Cuándo jugará Santa Fe la Copa Libertadores?
La respectiva competencia se disputará del 2 al 18 de octubre de 2025 en Argentina, similar al calendario que se manejó en la edición pasada. La fase de grupos iniciaría desde el jueves 2 de este mes y llegaría a su fin alrededor del 9 de octubre.
El campeón de la Liga BetPlay y representante Colombia 1 quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que el representante 2 está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
