Santa Fe respiró entre la lluvia del Atanasio: valioso empate contra Medellín

Por partido pendiente de la Liga BetPlay, Independiente Santa Fe visitó al Deportivo Independiente Medellín en un vibrante partido. Los antioqueños buscaban el triunfo como revancha después de lo sucedido en la final del primer semestre del 2025 cuando perdieron el título en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, y pese a que las mejores opciones siempre fueron del Medellín en un dominio claro de los locales, Santa Fe logró aguantar los embates antioqueños y se quedaron con un valioso empate. Los cardenales sufrieron de más, especialmente por la expulsión de Jhon Meléndez a falta de quince minutos para los 90 reglamentarios.

SANTA FE SE SALIÓ CON LA SUYA EN EL PRIMER TIEMPO

Desde los primeros minutos, el Medellín tomó el balón con la necesidad de crear peligro en el área de Santa Fe. La urgencia era sacar el resultado a su favor para ponerse en el liderato en soledad superando a Junior de Barranquilla y a la espera del duelo del Bucaramanga del martes 21 de octubre.

Las primeras opciones fueron del Medellín con remates suaves a las manos de Weimar Asprilla. Sobre los cuatro minutos se dio la más clara de los locales con un disparo potente de Alexis Serna que atajó Asprilla a un costado. Los dirigidos por Alejandro Restrepo proponían en el campo de juego en otro intento de Brayan León Muñiz y el guardameta volvió a salvar.

Con el dominio claro de Medellín, Independiente Santa Fe esperó la oportunidad de pegar y se abrió esa puerta sobre los 28 minutos después de un pase de Daniel Londoño que trató de abrir el balón a la derecha. Jhojan Torres ganó el balón, centró y Hugo Rodallega, como en la final y en la Copa BetPlay empujó la pelota al fondo.

Pese al gol, nada cambió con el dominio de Medellín que tuvo una chance clara avisando con Francisco Fydriszewski tras un error de Santa Fe y su remate de frente a Weimar Asprilla se fue por un costado. Sin mucho más terminó el primer tiempo con la victoria cardenal.

MEDELLÍN LO IGUALÓ EN UN DILUVIO EN EL ATANASIO GIRARDOT

Con el pasar de los minutos, un diluvio se adueñó del partido. El estado del gramado estaba impecable sobre los primeros tramos del complemento, pero poco a poco se fue complicando la cancha hasta tal punto que no rodaba.

Volviendo a las acciones, a los 49 minutos, Santa Fe tuvo una chance inmejorable con un disparo de Jhojan Torres que pegó en el vertical. Acto seguido, Medellín gestó un contragolpe letal que terminó en un centro que Weimar Asprilla dejó rebote y Francisco Fydriszewski capitalizó empujando la pelota al fondo.

Tres minutos más tarde, Medellín volvió a atacar por la derecha con un centro de Brayan León Muñiz. Francisco Chaverra remató por encima del larguero ante la marca de Jhon Meléndez. Santa Fe terminó pidiendo la hora con diez jugadores, precisamente por la expulsión de Meléndez.

A falta de dos minutos para el final del compromiso, el estado de la cancha hizo de lo suyo. Los charcos hicieron imposible que rodara el balón y el juez central decidió esperar a que bajara la lluvia, algo que no sucedió en un buen rato.

Las condiciones meteorológicas no ayudaron con la continuidad del compromiso. La terna arbitral decidió acabar el partido en igualdad con un 1-1 que deja al Medellín líder con Junior y a Santa Fe todavía metido dentro de los ocho clasificados para cuadrangulares.