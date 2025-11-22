Santa Fe resurge: tabla de posiciones del Grupo B en cuadrangulares

Este sábado 22 de noviembre continuaron las emociones de la Liga BetPlay 2025-II con el cuadrangular semifinal del Grupo B con vibrantes partidos como Independiente Santa Fe vs Fortaleza en un duelo de perdedores en el debut de esta fase definitiva, y el encuentro de ganadores con la presencia del Deportes Tolima vs Atlético Bucaramanga.

A primera hora, Santa Fe se complicó durante los primeros sesenta minutos ante un Fortaleza que también tenía el deseo de revivir en la competencia, pues, los santafereños debutaron con derrota frente a Bucaramanga, mientras que los ‘Amix’ también cayeron contra el Tolima.

La expulsión sobre los 51 minutos puso en jaque a Independiente Santa Fe, o por lo menos era lo que se podía prever por la salida de Elvis Perlaza. Sin embargo, fue todo lo contrario revitalizando al cuadro cardenal que tuvo que cambiar la estructura y demostró la garra con Hugo Rodallega.

Iván Scarpeta terminó jugando de lateral derecho, envió un centro sobre los 60 minutos, la mano abierta de un rival impactó el balón y por el VAR señalaron la pena máxima que abrió el encuentro firmando el primer tanto de Hugo Rodallega. Luego, el goleador sacó un recurso con su remate de larga distancia marcando desde 35 metros de distancia al arco y firmó el triplete con otro penal.

Horas más tarde, hubo oportunidades para el Deportes Tolima y para Atlético Bucaramanga en duelo de ganadores. Quien ganara iba a tomar el liderato, y, claramente, si eran los tolimenses, la cosa se tornaría mucho más a favor de Lucas González y sus dirigidos por el factor del punto invisible.

No obstante, durante los 90 minutos primó la paridad dentro del juego. Jersson González fue el distinto en el Tolima intentando romper los ceros, Bucaramanga esperó al complemento con Fabián Sambueza como protagonista, pero tampoco pudieron romper los ceros.

RESULTADOS Y TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO B EN CUADRANGULARES DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

Independiente Santa Fe 3-0 Fortaleza CEIF

Deportes Tolima 0-0 Atlético Bucaramanga

Tabla de posiciones:

1. Deportes Tolima | 4 puntos | +1 DG (lidera por el punto invisible)

2. Atlético Bucaramanga | 4 puntos | +1 DG

3. Independiente Santa Fe | 3 puntos | +2 DG

4. Fortaleza CEIF | 0 puntos | -4 DG

PRÓXIMA FECHA DEL CUADRANGULAR B

Sin duda alguna, la próxima fecha podría ser clave, especialmente para Deportes Tolima y para Atlético Bucaramanga. Si los tolimenses suman de a tres, podrían tomar más distancias a la espera de que tropiecen los bumangueses. Los dirigidos por Leonel Álvarez jugarán con la presión al conocer el resultado de Santa Fe y el elenco ‘Pijao’.

Martes 25 de noviembre

Santa Fe vs Deportes Tolima | 7:30 P.M. | Estadio El Campín

Miércoles 26 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs Fortaleza CEIF | 6:30 P.M. | Estadio Américo Montanini