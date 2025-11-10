Santa Fe se arma para Libertadores: renovación es oficial hasta 2027

Sin duda alguna, las prioridades de Independiente Santa Fe están puestas en la Copa Libertadores de 2026, premio que se ganaron por ser campeones en el primer semestre del 2025. Evidentemente, quieren pelear hasta el último momento la clasificación para los cuadrangulares y por qué no, volver a una final en el año.

Vea también: JuanFer protagonizó desafiante cruce en Argentina: “No eres profesional”

Aunque los cuadrangulares vienen primero, Santa Fe ya trabaja con miras al torneo internacional con la clara consigna de llegar lejos y ser protagonista en la competencia. Los cardenales ya reforzaron sus líneas y la base con la renovación de Omar Fernández Frasica, se espera que Hugo Rodallega también renueve por un año para estar en la Copa Libertadores.

Además de renovar la base, habrá que esperar qué tipo de fichajes hará Eduardo Méndez, qué técnico definirá y qué bajas tendrá la institución de cara al certamen continental. Los cardenales trabajan en renovaciones con la gran incógnita de Harold Santiago Mosquera que, tras marcar el gol frente al Cali dijo que independientemente de lo que pase con su futuro, siempre ha dejado todo por el club.

LA RENOVACIÓN DE SANTA FE PARA LA COPA LIBERTADORES

Mientras se define lo de Harold Santiago, de acuerdo con Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, Santa Fe ya definió la extensión del contrato de Christian Mafla hasta junio de 2027, es decir, estará en toda la Copa Libertadores como uno de los pilares de la institución cardenal.

Le puede interesar: Leonel Álvarez le 'roba' jugador a Nacional; el futbolista confirmó el fichaje

Christian Mafla se convirtió en uno de los referentes de Santa Fe como lateral izquierdo o como extremo por momentos cuando el cuadro cardenal pone línea de tres en la zaga defensiva. El vallecaucano suma una asistencia, algo que queda a deber como carrilero, especialmente en un juego de los albirrojos de enviar centros al área, pero compensa con siete goles en todo el 2025.

La renovación de Christian Mafla se dio un mes antes de que terminara su respectivo contrato con el cuadro cardenal que acababa en diciembre de 2025. Su contrato será por poco más de un año, y estará disponible para disputar la Copa Libertadores en la siguiente temporada.

Con esta noticia que llega justo después de una victoria esencial que da vida para sellar la clasificación, Santa Fe tendrá que dar a conocer qué fichajes tendrá a partir del próximo año en la Liga BetPlay y para afrontar el torneo internacional. Hugo Rodallega, Harold Santiago Mosquera, sumado a las altas para intentar ser protagonista en la Copa Libertadores.