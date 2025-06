Santa Fe se complica con su primer fichaje: Bava tendrá que decidir

En la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales, Independiente Santa Fe deberá demostrar la casta y esa resiliencia para buscar la manera de seguir vivos en el Grupo B. Sin duda alguna, empezar con derrota ante el acérrimo rival y en condición de local impacta fuertemente, pero los dirigidos por Jorge Bava tendrán que dar el golpe contra Once Caldas.

90 minutos iniciales en donde el VAR y Carlos Ortega quedaron en evidencia por malas decisiones que afectaron a Santa Fe y a Millonarios. El cuadro cardenal espera sacar a relucir su mejor fútbol en las cinco fechas restantes, pero desde este momento, ya empiezan a ver lo que será el segundo semestre con miras al mercado de fichajes.

Vea también: Destaparon el plan de Millonarios con Juan José Ramírez: hay 3 equipos de por medio

Y es que, lo que ha dejado entrever este primer semestre es que Jorge Bava no tiene los mejores recursos para reponerse ante lesiones o sanciones que afecten a jugadores. Tiene una nómina corta y por eso será esencial armarse de la mejor manera para el segundo semestre.

Hace algunos días, apareció el rumor de que Jonathan Gómez, volante de creación quiere regresar a Independiente Santa Fe en el segundo semestre. De hecho, el mediocampista ya habría rechazado dos ofertas de clubes brasileños solo guiado por el corazón.

SE COMPLICA LA LLEGADA DE JONATHAN GÓMEZ A SANTA FE

Habría acuerdo por parte del jugador y por parte de algunos directivos, pero el problema es la edad del futbolista. Jonathan Gómez, de 35 años jugó muy poco en Rosario Central y no tiene la regularidad deseada para poder ser parte del cuadro cardenal.

De acuerdo con Julián Capera en su canal de YouTube, la decisión no pasa por el presidente Eduardo Méndez o directivos que ya habría tenido acercamientos con Jonathan Gómez. La última palabra la tendrá Jorge Bava que deberá definir si el argentino regresará a casa o no.

Le puede interesar: León sentencia a James: anunciaron nuevo refuerzo en su misma posición

Evidentemente, es una posición necesitada en Santa Fe desde hace varios años. A sus 35 años, Jonathan Gómez solo quiere regresar al equipo bogotano. No será el mismo futbolista que jugó en 2017 en el club y que quedó campeón de la Liga, Superliga y Suruga Bank.

Julián Capera mantuvo en su canal de YouTube que, “dicen que hay una buena relación. Que el diálogo siempre ha sido constante, que hay un ofrecimiento y que el jugador ha mostrado su interés de volver a Santa Fe, pero no es una decisión que se haya evaluado ahora porque entienden en Santa Fe que no es el mismo Jonathan Gómez que vino cuando tenía 27 años, así que no es tan sencillo que regrese después de mucho tiempo. Evaluarán ese tema con el cuerpo técnico después de que terminen los cuadrangulares".

JONATHAN GÓMEZ SE IMPACIENTA CON SU FUTURO

El volante argentino ya rescindió su contrato con Rosario Central y solo piensa en regresar al fútbol colombiano con Santa Fe. Ya rechazó a dos clubes brasileños que quieren contar con sus servicios. Llegaría libre como le gusta al cuadro cardenal, pero firmaría con mucha falta de regularidad al sumar apenas tres partidos en seis meses.

Lea también: Las 3 cuentas pendientes que tiene la Selección Colombia en la Eliminatoria

Jonathan Gómez sabe la realidad de Santa Fe y su actualidad en la Liga BetPlay en cuadrangulares, pero el argentino se impacienta bastante con su futuro inmediato. El mediocampista que pasó primero por el Deportivo Pasto antes de ser referente cardenal quiere definir ya su contrato con el elenco bogotano.

Más allá del cariño que le tiene la hinchada, Jonathan Gómez sabe la responsabilidad que trae firmar a sus 35 años, claramente porque es una posición que necesita Santa Fe y por su falta de regularidad como titular y en cancha.