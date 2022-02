"Santa Fe se llevó un premio muy grande": Cruz Real tras la derrota de Junior

Junior de Barranquilla sumó su segunda derrota en la Liga BetPlay al caer en la fecha 4 ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá. Al término del encuentro, el entrenador Juan Cruz Real aseguró que el equipo 'cardenal' obtuvo "un premio muy grande" teniendo en cuenta el desarrollo del juego.

"Dolido por el resultado, el equipo se entregó. Más allá del resultado quiero felicitar a mis futbolistas. Hicieron un muy buen partido y tuvimos las opciones más claras. Presionamos en campo rival jugando en altura. Respetando al rival, se llevan un premio muy para lo que fue el partido", afirmó.

Cruz Real explicó las fallas de Junior para perder el partido.

"Patearon de media distancia. La velocidad de la pelota y más cosas que tenemos que analiza. El equipo hizo muy buen partido. Demostramos que en todos lados vamos a jugar de la misma forma. Este es el camino. Nos duele perder como jugó el equipo y nos faltó eficacia".

El entrenador 'rojiblanco' también se refirió a la ausencia de Miguel Ángel Borja y a la presencia de Freddy Hinestroza.

"Miguel Ángel Borja jugó con la Selección Colombia. Hinestroza no. A Miguel no lo íbamos a exponer. 'Cariaco' no llegó. El viaje de Uruguay se demoró más".

Finalmente, Juan Cruz Real cuestionó la cantidad de faltas cometidas por Santa Fe.

"Uribe tuvo una molestia. Una patada a Pacheco que es de expulsión por fuerza desmedida, el jugador tiene un esguince y no sabemos si tendrá fracturar. El rival hace 60% más de faltas que nosotros y no pasa nada", aclaró.