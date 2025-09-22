Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 18:03
Santa Fe se pronunció sobre la posible salida del técnico Jorge Bava
Surgió el rumor de que el uruguayo tiene principio de acuerdo con otro club suramericano.
En la tarde de este lunes 22 de septiembre empezó a rondar el rumor de que Jorge Bava dejaría de ser el entrenador de Independiente Santa Fe, pues ya tendría principio de acuerdo con otro equipo. Varios comunicadores brindaron tal información.
Y es que, sin importar que el entrenador tenga contrato con el club, se está dando como un hecho que Jorge Bava seré el nuevo director técnico de Cerro Porteño, pues en unos días llegaría a Asunción a firmar su vínculo.
En consecuencia, se prendieron las alarmas sobre todo entre los hinchas de Independiente Santa Fe, por lo que unos minutos después el equipo sacó un comunicado aclarando brevemente la situación.
Santa Fe desmintió la salida de Jorge Bava
El comunicado del Rojo, resumido en apenas dos líneas, indicó que "a la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución", el cual va hasta el 31 de diciembre de 2025..
Asimismo, se informó a los hinchas y al público en general que "la renovación de su contrato estará sujeta a los resultados deportivos que logre el equipo en lo que resta de la temporada 2025-II".
Sin embargo, tal comunicado presenta una inconsistencia, y es que en Santa Fe se ha venido asegurando que Jorge Bava será el entrenador para la Copa Libertadores 2026, por lo que su renovación NO tendría que depender de los resultados en el semestre en curso.
En consecuencia, los hinchas esperan que sea el propio entrenador quien salga a desmentir su salida de Independiente Santa Fe y llegada a Cerro Porteño, la cual sería difícil de suplir más a mitad de campeonato.
Próximos partidos de Santa Fe
El próximo partido de Independiente Santa Fe será este miércoles 24 de septiembre frente a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot (6:00 p. m.) por la ida de cuartos de final de Copa Betplay; el domingo 28 se medirá con La Equidad en el estadio El Campín a partir de las 2:00 de la tarde por la fecha 13 de Liga.
𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙊𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 🖊
