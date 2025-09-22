Santa Fe se pronunció sobre la posible salida del técnico Jorge Bava

En la tarde de este lunes 22 de septiembre empezó a rondar el rumor de que Jorge Bava dejaría de ser el entrenador de Independiente Santa Fe, pues ya tendría principio de acuerdo con otro equipo. Varios comunicadores brindaron tal información.

Y es que, sin importar que el entrenador tenga contrato con el club, se está dando como un hecho que Jorge Bava seré el nuevo director técnico de Cerro Porteño, pues en unos días llegaría a Asunción a firmar su vínculo.

En consecuencia, se prendieron las alarmas sobre todo entre los hinchas de Independiente Santa Fe, por lo que unos minutos después el equipo sacó un comunicado aclarando brevemente la situación.

Santa Fe desmintió la salida de Jorge Bava

El comunicado del Rojo, resumido en apenas dos líneas, indicó que "a la fecha nuestro director técnico Jorge Bava, tiene contrato vigente con la institución", el cual va hasta el 31 de diciembre de 2025..