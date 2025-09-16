Santa Fe se refuerza para la Liga BetPlay: regresan dos figuras

Sigue avanzando la Liga BetPlay y poco a poco Santa Fe sigue sumando méritos para defender el título que obtuvieron en el semestre de apertura en la presente temporada. El equipo comandado por Jorge Bava ha venido de menos a más, duró varias jornadas sin sumar victorias, pero ya se volvió a meter dentro de los ocho mejores equipos.

Uno de los principales inconvenientes que ha venido presentando el cuadro 'cardenal' durante la competencia de clausura han sido las ausencias significativas por lesión. Hugo Rodallega, Elvis Perlaza, Alexis Zapata fueron algunas de las figuras que se perdieron varios compromisos en el inicio de la Liga, ya regresaron nuevamente a la convocatoria del estratega uruguayo y junto con ellos también estaría próximo el de Víctor Moreno y Joaquín Sosa.

Santa Fe contará con el regreso de Moreno y Sosa para próximos partidos de Liga BetPlay

Santa Fe volvió a ingresar dentro de los ocho mejores equipos de la competencia tras su más reciente victoria ante Unión Magdalena en el Estadio El Campín por un marcador de 2-0, la cual les permitió sumar 16 puntos y junto con ello ubicarse en la octava casilla.

Aunque esta no sería la única buena noticia que recibirían los hinchas santafereños y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava, ya que se dio a conocer que pronto podrían volver a sumar minutos dos importantes figuras en la zona defensiva, Víctor Moreno y Joaquín Sosa, quienes se encuentran actualmente en el departamento médico y ya suman varios días ahí.