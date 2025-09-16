Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 19:57
Santa Fe se refuerza para la Liga BetPlay: regresan dos figuras
Santa Fe recibe alentadora noticia con respecto al regreso de dos importantes figuras para la Liga BetPlay.
Sigue avanzando la Liga BetPlay y poco a poco Santa Fe sigue sumando méritos para defender el título que obtuvieron en el semestre de apertura en la presente temporada. El equipo comandado por Jorge Bava ha venido de menos a más, duró varias jornadas sin sumar victorias, pero ya se volvió a meter dentro de los ocho mejores equipos.
Uno de los principales inconvenientes que ha venido presentando el cuadro 'cardenal' durante la competencia de clausura han sido las ausencias significativas por lesión. Hugo Rodallega, Elvis Perlaza, Alexis Zapata fueron algunas de las figuras que se perdieron varios compromisos en el inicio de la Liga, ya regresaron nuevamente a la convocatoria del estratega uruguayo y junto con ellos también estaría próximo el de Víctor Moreno y Joaquín Sosa.
Le puede interesar: Santa Fe anunció un nuevo refuerzo pensando en Copa Libertadores
Santa Fe contará con el regreso de Moreno y Sosa para próximos partidos de Liga BetPlay
Santa Fe volvió a ingresar dentro de los ocho mejores equipos de la competencia tras su más reciente victoria ante Unión Magdalena en el Estadio El Campín por un marcador de 2-0, la cual les permitió sumar 16 puntos y junto con ello ubicarse en la octava casilla.
Aunque esta no sería la única buena noticia que recibirían los hinchas santafereños y el cuerpo técnico encabezado por Jorge Bava, ya que se dio a conocer que pronto podrían volver a sumar minutos dos importantes figuras en la zona defensiva, Víctor Moreno y Joaquín Sosa, quienes se encuentran actualmente en el departamento médico y ya suman varios días ahí.
Según el periodista, Carlos Alemán, Moreno estaría listo para volver a ser tenido en cuenta por Bava a partir del partido contra Deportivo Pasto en el marco de la fecha 12. Mientras que el uruguayo con pasado en la Serie A de Italia volvería la semana siguiente a Moreno, es decir para la jornada 13 en la que Santa Fe recibirá a La Equidad.
Víctor Moreno podría volver a ser tenido en cuenta en Santa Fe para el partido ante Deportivo Pasto.— Carlos Aleman (@CarlosAlemanJ) September 16, 2025
Joaquín Sosa sigue en recuperación y se espera que regrese para el juego ante Equidad.
Más info acá en Futbol DC. https://t.co/Hq6H8DjtwG
En otras noticias: ¿Dayro Moreno está en el top 10 del fútbol colombiano?
Lea también: Peligra la Libertadores para Santa Fe; figura es duda por lesión
¿Cuándo serán los partidos de Santa Fe vs Pasto y Equidad?
La siguiente fecha de la Liga BetPlay será la #12, en donde el 'león' se tendrá que medir ante Deportivo Pasto el sábado 21 de septiembre en condición de visitante, en el Estadio La Libertad. Mientras que el duelo ante La Equidad corresponde a la fecha 13 y Santa Fe volverá a jugar en el Estadio El Campín contra La Equidad el domingo 28 de septiembre.
Fuente
Antena 2