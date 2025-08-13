Santa Fe sería sancionado por actos de racismo en la Liga BetPlay Femenina

El racismo se volvió a apoderar del Fútbol Profesional Colombiano y fue justo en el marco de la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina cuando se presenció uno de estos bochornosos actos durante el duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali.

La escuadra comandada por Omar Ramírez auspició como local en el Estadio El Campín, escenario deportivo que vio como América se llevaba los tres puntos de la victoria y escalaba en la tabla de posiciones, pero también en donde los fanáticos santafereños obligaron a la juez central del compromiso a poner en marcha el protocolo de racismo.

Hinchas de Santa Fe incumplieron y el club podría ser sancionado por racismo en la Liga BetPlay

Desde hace varios años la Conmebol y demás entidades encargadas de mantener el orden y buen desarrollo del fútbol a nivel profesional han estado intentando que se erradique de una vez por todas el tema del racismo en los escenarios deportivos. Claramente ha habido un porcentaje bajo de estas acciones en los últimos años, pero en el Fútbol Profesional Colombiano los problemas se siguen presentando incluso en la rama femenina.

Conmebol se unió a la FIFA para erradicar actos racistas en el fútbol y se creó un respectivo protocolo que se tuvo que presenciar en el duelo entre Santa Fe, en donde los fanáticos 'cardenales' comenzaron a insultar con racismo al cuerpo técnico de América, y particularmente a Carlos Hernández. Frente a esta situación, la juez central llevó a cabo el primer nivel del protocolo, en donde hizo el gesto universal al cruzar las manos a la altura de la muñeca y detuvo el partido.