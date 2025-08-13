Santa Fe sería sancionado por actos de racismo en la Liga BetPlay Femenina

Cargando contenido

Santa Fe podría ser sancionado por actos de racismo en la Liga BetPlay
Mié, 13/08/2025 - 21:17

El racismo se volvió a apoderar del Fútbol Profesional Colombiano y fue justo en el marco de la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina cuando se presenció uno de estos bochornosos actos durante el duelo entre Independiente Santa Fe y América de Cali. 

La escuadra comandada por Omar Ramírez auspició como local en el Estadio El Campín, escenario deportivo que vio como América se llevaba los tres puntos de la victoria y escalaba en la tabla de posiciones, pero también en donde los fanáticos santafereños obligaron a la juez central del compromiso a poner en marcha el protocolo de racismo

Hinchas de Santa Fe incumplieron y el club podría ser sancionado por racismo en la Liga BetPlay

Desde hace varios años la Conmebol y demás entidades encargadas de mantener el orden y buen desarrollo del fútbol a nivel profesional han estado intentando que se erradique de una vez por todas el tema del racismo en los escenarios deportivos. Claramente ha habido un porcentaje bajo de estas acciones en los últimos años, pero en el Fútbol Profesional Colombiano los problemas se siguen presentando incluso en la rama femenina. 

Conmebol se unió a la FIFA para erradicar actos racistas en el fútbol y se creó un respectivo protocolo que se tuvo que presenciar en el duelo entre Santa Fe, en donde los fanáticos 'cardenales' comenzaron a insultar con racismo al cuerpo técnico de América, y particularmente a Carlos Hernández. Frente a esta situación, la juez central llevó a cabo el primer nivel del protocolo, en donde hizo el gesto universal al cruzar las manos a la altura de la muñeca y detuvo el partido

 

Por fortuna la situación no escaló más porque las jugadoras de Santa Fe tuvieron que ir a calmar a los hinchas, sino este hubiera tenido que ser suspendido. Sin embargo, el club no se salvaría de una posible sanción sanción económica y de que se lleve a cabo el siguiente juego en el Estadio El Campín a puerta cerrada según las medidas que consideren pertinentes. 

Próximo partido de Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay Femenina 

Santa Fe todavía tiene cuatro partidos por disputar, lo que matemáticamente le podría dar la clasificación a las semifinales. El siguiente duelo sería el clásico ante Millonarios, aplazado de la fecha 2 y que se llevaría a cabo el lunes 18 de agosto. 

