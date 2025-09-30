Actualizado:
Santa Fe sorprende y confirma a su técnico en propiedad
Luego de la salida de Jorge Bava, Francisco López fue designado como técnico interino.
Tras la renuncia de Jorge Bava a la dirección técnica de Independiente Santa Fe, ha habido varios rumores acerca de su sucesor en firme, pues si bien Francisco López fue anunciado como interino, no ha habido anuncios oficiales acerca del nuevo entrenador en propiedad.
Muchos entrenadores han puesto a 'sonar' en Santa Fe, entre ellos Juan Cruz Real, Arturo Reyes y Santiago 'Sachi' Escobar; no obstante, parece que ninguno de ellos se acopla al perfil que busca la dirigencia, que por cierto, ya se habría decantado por su DT.
Santa Fe estaría por anunciar a su técnico en propiedad
En ese orden de ideas, Santa Fe se decantaría por Francisco López y lo dejaría como entrenador por lo que queda de 2025, teniendo en cuenta varios aspectos que generan confianza en la dirigencia. Se pudo saber cuáles son los planes con el DT.
Según contó el periodista Juan Pablo Arévalo, quien cubre a Independiente Santa Fe, Francisco López dirigirá "fijo, todo octubre". Ahora bien, ya en octubre, con los torneos en su recta final, es improbable y hasta carente de sentido pensar en un cambio de entrenador.
En conclusión, es muy probable que Francisco López sea el entrenador en propiedad de Independiente Santa Fe por lo que queda de año, al margen de que llegue a cuadrangulares o siga avanzando en la Copa Betplay.
"Si bien la idea es encontrar pronto un técnico fuerte, Pacho va mínimo hasta la fecha final", le habrían informado al periodista, por lo que Santa Fe seguirá analizando hojas de vida, pero solo se decantará por un nuevo entrenador hasta la próxima temporada.
Cabe recordar que en 2026 Independiente Santa Fe disputará la Copa Libertadores desde fase de grupos, razón por la que se analiza la contratación de un entrenador con experiencia en torneos internacionales, pues el objetivo del León es avanzar por lo menos a octavos de final.
Próximos partidos de Santa Fe
Luego de enfrentar a Medellín este miércoles 1 de octubre por la vuelta de cuartos de final de Copa Betplay, Santa Fe volverá a jugar hasta el domingo 12 de octubre ante Llaneros en El Campín por la fecha 15 de la Liga.
¿Francisco López dirigirá hasta final de año?— Juan Pablo Arévalo L (@ArevaloJuanP) September 29, 2025
Pregunté y me dicen: "Yo diría que sí. Si bien la idea es encontrar pronto un técnico fuerte, Pacho va mínimo hasta la fecha final y ver si clasificamos a cuadrangulares. Todo octubre fijo dirige"
