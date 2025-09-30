Santa Fe sorprende y confirma a su técnico en propiedad

Tras la renuncia de Jorge Bava a la dirección técnica de Independiente Santa Fe, ha habido varios rumores acerca de su sucesor en firme, pues si bien Francisco López fue anunciado como interino, no ha habido anuncios oficiales acerca del nuevo entrenador en propiedad.

Muchos entrenadores han puesto a 'sonar' en Santa Fe, entre ellos Juan Cruz Real, Arturo Reyes y Santiago 'Sachi' Escobar; no obstante, parece que ninguno de ellos se acopla al perfil que busca la dirigencia, que por cierto, ya se habría decantado por su DT.

Santa Fe estaría por anunciar a su técnico en propiedad

En ese orden de ideas, Santa Fe se decantaría por Francisco López y lo dejaría como entrenador por lo que queda de 2025, teniendo en cuenta varios aspectos que generan confianza en la dirigencia. Se pudo saber cuáles son los planes con el DT.

Según contó el periodista Juan Pablo Arévalo, quien cubre a Independiente Santa Fe, Francisco López dirigirá "fijo, todo octubre". Ahora bien, ya en octubre, con los torneos en su recta final, es improbable y hasta carente de sentido pensar en un cambio de entrenador.