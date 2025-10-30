Santa Fe sufre inesperado problema en vísperas de los cuadrangulares

Independiente Santa Fe fue el protagonista de una de las grandes victorias de la fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-II, pues le remontó el partido a Junior en Barranquilla y terminó ganando el compromiso con un marcador de 2-1 gracias a los goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.

El equipo rojo de la capital del país revivió en el campeonato, pues con la victoria en Barranquilla llegó a 25 puntos para ubicarse en la novena casilla del torneo y tener muy cerca su clasificación a los cuadrangulares.

