Santa Fe sufre inesperado problema en vísperas de los cuadrangulares
El conjunto 'cardenal' todavía tiene chances de avanzar en la presente Liga BetPlay.
Independiente Santa Fe fue el protagonista de una de las grandes victorias de la fecha 18 en la Liga BetPlay 2025-II, pues le remontó el partido a Junior en Barranquilla y terminó ganando el compromiso con un marcador de 2-1 gracias a los goles de Hugo Rodallega y Harold Santiago Mosquera.
El equipo rojo de la capital del país revivió en el campeonato, pues con la victoria en Barranquilla llegó a 25 puntos para ubicarse en la novena casilla del torneo y tener muy cerca su clasificación a los cuadrangulares.
La Dimayor presenta lío para las fechas restantes de la liga
El conjunto dirigido de manera interina por Francisco ‘Pacho’ López se ha enterado de una información que podría complicar la intención de avanzar a los cuadrangulares, pues recientemente la Dimayor decidió aplazar todos los partidos de la fecha 19 que se llevarían a cabo este fin de semana debido a la imposibilidad de que el duelo entre Boyacá Chicó y América de Cali se lleve a cabo este jueves como estaba previsto.
La Dimayor tomó esta decisión porque quiere que todos los clubes estén al día en el calendario para las últimas dos fechas de la liga y se amplíen las garantías para los equipos que se juegan su boleto a los cuadrangulares.
Santa Fe tendría que modificar su calendario
La Dimayor decidió aplazar la fecha 19 y adelantar los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay para este fin de semana, competencia en la que Santa Fe ya había quedado eliminado, así que el conjunto ‘cardenal’ volvería a tener acción hasta el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre, cuando se estipuló jugarse aquella fecha según el presidente Carlos Mario Zuluaga.
El lío que presenta Santa Fe es que para ese próximo partido (que será contra Deportivo Cali en condición de local) el Estadio El Campín podría no estar habilitado, pues el cantante Carín León tiene concierto el sábado 8 de noviembre en ese recinto deportivo y el retiro de las estructuras requieren de un tiempo algo mayor a las 24 horas.
