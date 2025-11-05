Santa Fe sufre por concierto en El Campín; hay inesperado comunicado

Quedan solo dos fechas para que termine la fase regular de la Liga BetPlay 2025-II e Independiente Santa Fe tiene una oportunidad de oro para sellar la clasificación. Depende de otros resultados, pero el cuadro cardenal puede hacer lo suyo siempre y cuando triunfe en ambos encuentros que le quedan.

Vea también: Listado de jugadores que saldrán de Deportivo Cali para 2026

Para esto, Santa Fe cuenta con un plus, dado que los dos partidos que le quedan serán en condición de local ante el Deportivo Cali y Alianza Valledupar en el Estadio El Campín. Ganar junto con la hinchada será el primer paso para intentar clasificar a la espera de que los aliancistas no ganen en sus dos compromisos y que Águilas Doradas tampoco.

Sin duda alguna, el apoyo de la hinchada será primordial para dar un aliento mayor al club bogotano para intentar sellar la clasificación en estos dos partidos. No obstante, apareció un problema grande por un concierto que se llevará a cabo en El Campín. De hecho, el club ya emitió un comunicado revelando un impedimento para enfrentar al Cali.

AFORO LIMITADO PARA SANTA FE VS CALI EN LA LIGA BETPLAY

El sábado 8 de noviembre, el Estadio El Campín será prestado para el concierto de Carín León. El mexicano tendrá función antes del partido de la Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali y esto se traduce en un problema para la hinchada cardenal.

Le puede interesar: Pereira se desarma: los 11 jugadores que no seguirán en el 2026

Por medio de un comunicado, Santa Fe explicó que, “informamos a nuestra afición que, por el desmonte de una tarima, las tribunas lateral sur, oriental general sur sectores 7 al 12 y oriental preferencial sur sectores del 5 al 9, NO estarán habilitadas para el partido ante Deportivo Cali por la fecha 19 de la Liga BetPlay (09-11-2025), estos hinchas serán ubicados en el sector norte. Agradecemos su comprensión y esperamos a toda la familia del León en El Campín”.

Aunque el concierto es un día antes del partido de fútbol entre cardenales y azucareros, no alcanzarán a estar todas las tribunas habilitadas para el público de Santa Fe.

SANTA FE YA HABÍA JUGADO CON TRIBUNAS CERRADAS: ASÍ LE FUE

Esta no es la primera vez que Santa Fe juega con algunas de sus tribunas del Estadio El Campín cerradas. El último antecedente le dio la mano al cuadro cardenal para este partido frente al Deportivo Cali.

Lea también: Camilo Vargas confesó en cuál equipo quiere jugar en 2026

Y es que, ante Patriotas Boyacá el 31 de marzo de 2024, Santa Fe salió victorioso con un marcador de 3-0 gracias a los goles de Jersson González en dos ocasiones y uno de Daniel Torres. En esa oportunidad, el estadio cerró algunas localidades también por el desmonte de tarimas por un concierto.