Santa Fe sufre por falta de continuidad: bajas sensibles para visitar a Fortaleza

Con la finalización del Mundial Femenino Sub-20, Independiente Santa Fe por fin volverá a actuar en la Liga BetPlay, justamente en Bogotá, pero no en condición de local. Los dirigidos por Pablo Peirano tendrán semanas intensas en donde tendrán que reprogramar los cinco partidos aplazados que tienen.

El último partido que jugó Santa Fe fue el primero de septiembre contra el Junior de Barranquilla con un empate a un tanto que sirvió para que, durante estos 20 días sin jugar, sigan en la parte alta de la tabla de posiciones. Los resultados se le han dado y están en la octava casilla, sujetando el último cupo de la clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Santa Fe ya conoce su calendario en septiembre. Pues, primero, deberán visitar a Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo, para después, medirse con Alianza FC, partido aplazado de la Fecha 10 en El Campín, abriendo nuevamente su casa tras la ausencia de un mes.

La falta de partidos le ha generado preocupación a Pablo Peirano por la situación de algunos jugadores que no podrán estar ante Fortaleza. Uno de ellos es Edwar López, que ya se sabía por la expulsión. Sin embargo, otros, por lesiones durante este tramo no podrán estar.

LAS SENSIBLES BAJAS CONFIRMADAS DE SANTA FE PARA VISITAR A FORTALEZA

Solo quedan dos días para que Santa Fe vuelva a actuar en la Liga BetPlay añorando un buen resultado en busca de seguir en las primeras casillas antes de encarar la semana intensa de partidos. Pablo Peirano habló en atención a medios y afirmó que cuenta con importantes ausencias, por lo menos, para visitar a Fortaleza.

Afortunadamente, Andrés Mosquera Marmolejo se recuperó y regresará al pórtico de Independiente Santa Fe, al igual que el lateral, Elvis Perlaza. Pero, las noticias no son las mejores, especialmente en la zaga defensiva. Marcelo Ortiz salió en el segundo tiempo contra Junior por una lesión, y a él se le suma su compañero y compatriota, Facundo Agüero.

Lo de Agüero ya preocupa, dado que el semestre pasado no lo pudo culminar por varias lesiones que tuvo y no pudo estar en la final ante Atlético Bucaramanga. Edwar López, por expulsión no podrá estar, y en la lista de lesionados se suma Vladimir Hernández por una molestia en su pie. Con estas cuatro ausencias, Pablo Peirano deberá buscar variantes en la zaga central para cubrir a dos habituales titulares.