Santa Fe sufrió expulsión que lo revivió: Rodallega dio el golpe a Fortaleza

Nueva salida en los cuadrangulares semifinales para Independiente Santa Fe y para Fortaleza CEIF. Un duelo de equipos bogotanos que necesitaban resurgir en la competencia después de derrotas infortunadas en el debut de las fases finales. Los cardenales también esperaban superar al cuadro atezado recordando la caída en Techo en la fase regular.

Independiente Santa Fe sufrió la expulsión de Elvis Perlaza en el segundo tiempo, pero, curiosamente, la jerarquía y el campeón dieron frutos pese a la tarjeta roja del lateral derecho. Esto hizo que Francisco ‘Pacho’ López rearmara la estructura y con un intratable Hugo Rodallega sacaron adelante el partido.

Atlético Bucaramanga superó por la mínima diferencia a Santa Fe, mientras que el Deportes Tolima acabó con la imbatibilidad de Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo por un resultado de 0-1. Duelo de derrotados para revivir en los cuadrangulares.

PARTIDO APRETADO EN EL PRIMER TIEMPO

Desde los primeros minutos de los 45 minutos iniciales, Fortaleza tuvo las mejores opciones con Emilio Aristizábal en el ataque. Hubo grandes oportunidades de los ‘Atezados’ que pusieron en problemas a Andrés Mosquera Marmolejo y a la zaga defensiva.

Santa Fe intentó atacar con incursiones de Hugo Rodallega, Harold Santiago Mosquera y de Edwar López. De hecho, este último jugador apareció en soledad frente a Jordan García tras un pase entre líneas de Mosquera, pero el guardameta se llevó el crédito tapando el ángulo y salvando su pórtico.

Los disparos de Fortaleza fueron ‘masitas’ para Andrés Mosquera Marmolejo, mientras que Harol Santiago Mosquera tuvo otra clara con un centro cerrado que casi se cuela en el arco de Jordan García. La primera parte terminó sin goles y con un partido muy cerrado.

HUGO RODALLEGA FIRMÓ TRIPLETE RESPONDIENDO A LA ADVERSIDAD

En el segundo tiempo, Santa Fe sufrió un golpe durísimo por parte de José Ortiz por una tarjeta amarilla para Elvis Perlaza a los 50 minutos. Apenas pasó un minuto cuando el cartagenero volvió a cometer una infracción que terminó en la segunda amarilla y la expulsión.

Lejos de complicar a Santa Fe, esto revitalizó al campeón de Colombia con los embates por las bandas. En un centro de Iván Scarpeta, el balón pegó en la mano de un rival en el área. Se fue al córner, pero el VAR llamó a José Ortiz para dictaminar una pena máxima. Hugo Rodallega ejecutó y puso el primer tanto en el marcador superando a Jordan García.

Curiosamente, la expulsión hundió a Fortaleza que, con superioridad numérica no pudo hacerles frente a los ataques del ‘León’. De hecho, a los 70 minutos, un balón dividido terminó en una volea de Hugo Rodallega que batió por segunda ocasión a Jordan García con una floja respuesta.

Antes de que acabara el compromiso, un pelotazo encontró a Hugo Rodallega que peleó ante la marca de Harold Balanta. El zaguero se olvidó del balón aéreo y bajó al atacante vallecaucano en el área. La acción volvió a ser revisada por el VAR y José Ortiz sentenció otro penal que volvió a certificar.

Con el 3-0 de Santa Fe, se ponen en la segunda casilla a la espera de lo que suceda con Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga en horas posteriores. En la próxima fecha, los cardenales recibirán a los tolimenses, mientras que Fortaleza deberá visitar a los santandereanos.