Santa Fe suma baja sensible para cuadrangulares: referente lo confirmó

"La verdad es que antes que termine el primer tiempo ya tenía el desgarro, siento yo que fue un desgarro por la experiencia. Le pedí al profe que aguantara para no gastar las ventanas de cambio. Lastimosamente es difícil en este momento en donde me siento bien, el equipo me necesita y esperemos Santa Fe pueda revertir las situación. Ya lo hemos hecho bajo presión y están los jugadores para sacar esto adelante. No hemos perdido nada, lo podemos sacar adelante, seguimos vivos y bajo presión siempre hemos funcionado bien".