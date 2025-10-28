Santa Fe suma otro problema: baja para el cierre de Liga BetPlay

Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento en el cierre de la temporada 2025 desde que Jorge Bava dejó el cargo como director técnico para dirigir a Cerro Porteño.

El voto de confianza se le dio a 'Pacho' López, pero la "pachoneta" nunca pudo encender y ahora está en peligro la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de clausura. A este problema se suma también la baja de Ángel Santiago Mora, mediocampista que fue convocado para disputar el Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en Catar.

Le puede interesar: Un técnico extranjero toma fuerza para dirigir a Santa Fe

Santa Fe se desarma para el cierre de la Liga BetPlay

El cuadro 'cardenal' todavía tiene oportunidades de clasificar a los cuadrangulares y depende de sí mismo para lograrlo, esto si llega a ganar los tres partidos restantes. Aunque también se le pueden dar una serie de resultados con los equipos que están arriba en la tabla de posiciones y que pueden llegar a beneficiarlo.

Sin embargo la situación no es la mejor y preocupa que 'Pacho' López esté presente en la siguiente ronda de la competencia. Además porque lo tendría que afrontar con una baja en el mediocampo como lo es Ángel Mora, figura de las divisiones menores que ha formado parte de varias convocatorias con López y Bava, ya debutó como profesional, pero el cual se perdería los últimos duelos al ser convocado por la Selección Colombia Sub 17.