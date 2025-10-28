Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 07:40
Santa Fe suma otro problema: baja para el cierre de Liga BetPlay
Santa Fe pierde jugador para el cierre de la Liga BetPlay tras convocatoria a Selección Colombia.
Independiente Santa Fe no pasa por su mejor momento en el cierre de la temporada 2025 desde que Jorge Bava dejó el cargo como director técnico para dirigir a Cerro Porteño.
El voto de confianza se le dio a 'Pacho' López, pero la "pachoneta" nunca pudo encender y ahora está en peligro la clasificación a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay de clausura. A este problema se suma también la baja de Ángel Santiago Mora, mediocampista que fue convocado para disputar el Mundial Sub 17 que se llevará a cabo en Catar.
Santa Fe se desarma para el cierre de la Liga BetPlay
El cuadro 'cardenal' todavía tiene oportunidades de clasificar a los cuadrangulares y depende de sí mismo para lograrlo, esto si llega a ganar los tres partidos restantes. Aunque también se le pueden dar una serie de resultados con los equipos que están arriba en la tabla de posiciones y que pueden llegar a beneficiarlo.
Sin embargo la situación no es la mejor y preocupa que 'Pacho' López esté presente en la siguiente ronda de la competencia. Además porque lo tendría que afrontar con una baja en el mediocampo como lo es Ángel Mora, figura de las divisiones menores que ha formado parte de varias convocatorias con López y Bava, ya debutó como profesional, pero el cual se perdería los últimos duelos al ser convocado por la Selección Colombia Sub 17.
La 'tricolor' disputará el Mundial Sub 17 en Catar y el estratega Fredy Hurtado, ha dado a conocer la lista final de los 21 futbolistas representarán al país en este torneo internacional, que se disputará del 3 al 27 de noviembre y en donde está justamente Mora.
🎥 ¡𝐔𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐨 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐢𝐫𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚𝐬 𝐜𝐚𝐧𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐚 𝐥𝐚 𝐂𝐈𝐌𝐀 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐎! 🌌⭐️— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 27, 2025
Ellos son los 𝐞𝐥𝐞𝐠𝐢𝐝𝐨𝐬 por 𝐅𝐫𝐞𝐝𝐲 𝐇𝐮𝐫𝐭𝐚𝐝𝐨 para disputar la 𝐂𝐨𝐩𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐝𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐅𝐈𝐅𝐀 𝐒𝐮𝐛 𝟏𝟕 🇶🇦… pic.twitter.com/gd44oegCql
Fixture de la Selección Colombia en el Mundial Sub 17
Colombia iniciará la fase de grupos enfrentando a Alemania el 4 de noviembre a las 9:45 a.m. (hora Col). En la segunda jornada, el 7 de noviembre, se medirá contra El Salvador a las 7:30 a.m. (hora Col). Para cerrar la zona, jugará contra Corea del Norte el 10 de noviembre a las 8:30 a.m. (hora Col). Todos los partidos de la primera fase se disputarán en la sede Aspire Zone.
