Santa Fe tendría baja para la Libertadores: hay oferta de Corea del Sur
El cuadro cardenal podría perder a un jugador para el certamen internacional.
Sin duda alguna, Independiente Santa Fe tiene como objetivo en el 2026 dejar en alto el nombre de Colombia disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores después de ganar el título en el primer semestre del 2025. En la pelea por quedarse con la undécima estrella en los cuadrangulares de fin de año, la prioridad será el torneo internacional a partir de enero.
Aunque Francisco ‘Pacho’ López unió al equipo tras la salida de Jorge Bava y le ha dado confianza al grupo para creer en el sellar la clasificación a una nueva final, Eduardo Méndez estaría buscando a otro perfil de entrenador para el 2026 y ahí suena Pablo Repetto que sabe lo que es jugar finales de Copa Libertadores.
Además de la llegada de un nuevo entrenador, habrá que esperar las altas y bajas. Elvis Perlaza podría dejar el club y suena para Real Cartagena y, en últimas horas, apareció una opción de una salida a Corea del Sur.
EDWAR LÓPEZ RECIBIÓ UNA OPCIÓN PARA JUGAR EN COREA DEL SUR
De acuerdo con el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, Edwar López tiene una opción de jugar en Corea del Sur para el 2026. A López le ha tocado aguantar críticas de la afición y es uno de los futbolistas más resistidos por la hinchada. Sin embargo, ha contado con la confianza de Jorge Bava en el semestre pasado del título, y con ‘Pacho’ López también ha sumado titularidades.
Edwar López fue uno de los artífices de la décima estrella con su desborde y con su centro para que un Hugo Rodallega lesionado empujara la pelota para darle el triunfo 1-2 a Santa Fe frente al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.
Santa Fe quiere mantener la base, pero esta información que llega por parte de Alexis Rodríguez puede poner en problemas ese ideal de seguir confiando en la mayoría de los jugadores de la plantilla actual. No se esperarían muchas novedades con las salidas, a la espera de lo que pase con Elvis Perlaza o con Edwar López, que, pese a que no se reveló a qué equipo, todo indica que habría oferta desde suelo surcoreano.
#CortitasYalPie llega gracias a @StakeColombia #MILLONARIOS— Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) November 22, 2025
Todo apunta (por ahora) que Ⓜ️ va a renovar a Ivan Arboleda 🥅#DIM
Torijano termina contrato en Dic/2025, hay opción de renovar con 🔴🔵, pero 2 clubes 🇨🇴 lo quieren#SANTAFE
Edwar Lopez tiene una opcion en 🇰🇷 pic.twitter.com/1RpC0Pxxoi
EDUARDO MÉNDEZ HABLÓ DE LAS RENOVACIONES EN SANTA FE PARA LA LIBERTADORES
Aunque no mencionó concretamente a Edwar López, Eduardo Méndez blindó al equipo. Sus declaraciones en Palabras Mayores generaron revuelo con el ideal de mantener a la base campeona y a los fichajes que llegaron en el segundo semestre del 2025.
Eduardo Méndez indicó cómo va el tema de las otras extensiones contractuales afirmando que, “tenemos una base importante, lo que es el arquero, los dos arqueros tienen contratos vigentes, los centrales todos en su totalidad tienen contratos, en el mediocampo, Ewil Murillo, Yilmar Velásquez, Jhojan Torres, todos”.
Entre las líneas, sí hay uno que otro que no ha definido su continuidad, pero Eduardo Méndez sentenció que le hace falta dialogar con ellos, “me falta sentarme a hablar con Daniel Torres. La defensa toda está completa, solo falta Perlaza (Elvis), el equipo está apto para jugar el próximo año que digamos es la continuidad que queríamos y los refuerzos”.
Sin embargo, Elvis Perlaza, Edwar López y Harold Santiago Mosquera serían las tres primeras bajas de Independiente Santa Fe para el 2026. Habrá que esperar las decisiones que tome el nuevo cuerpo técnico a partir de enero y las incorporaciones y salidas que tengan.
