Santa Fe tendría baja para la Libertadores: hay oferta de Corea del Sur

Sin duda alguna, Independiente Santa Fe tiene como objetivo en el 2026 dejar en alto el nombre de Colombia disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores después de ganar el título en el primer semestre del 2025. En la pelea por quedarse con la undécima estrella en los cuadrangulares de fin de año, la prioridad será el torneo internacional a partir de enero.

Aunque Francisco ‘Pacho’ López unió al equipo tras la salida de Jorge Bava y le ha dado confianza al grupo para creer en el sellar la clasificación a una nueva final, Eduardo Méndez estaría buscando a otro perfil de entrenador para el 2026 y ahí suena Pablo Repetto que sabe lo que es jugar finales de Copa Libertadores.

Además de la llegada de un nuevo entrenador, habrá que esperar las altas y bajas. Elvis Perlaza podría dejar el club y suena para Real Cartagena y, en últimas horas, apareció una opción de una salida a Corea del Sur.

EDWAR LÓPEZ RECIBIÓ UNA OPCIÓN PARA JUGAR EN COREA DEL SUR

De acuerdo con el periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, Edwar López tiene una opción de jugar en Corea del Sur para el 2026. A López le ha tocado aguantar críticas de la afición y es uno de los futbolistas más resistidos por la hinchada. Sin embargo, ha contado con la confianza de Jorge Bava en el semestre pasado del título, y con ‘Pacho’ López también ha sumado titularidades.

Edwar López fue uno de los artífices de la décima estrella con su desborde y con su centro para que un Hugo Rodallega lesionado empujara la pelota para darle el triunfo 1-2 a Santa Fe frente al Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Santa Fe quiere mantener la base, pero esta información que llega por parte de Alexis Rodríguez puede poner en problemas ese ideal de seguir confiando en la mayoría de los jugadores de la plantilla actual. No se esperarían muchas novedades con las salidas, a la espera de lo que pase con Elvis Perlaza o con Edwar López, que, pese a que no se reveló a qué equipo, todo indica que habría oferta desde suelo surcoreano.