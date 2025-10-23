Actualizado:
Jue, 23/10/2025 - 19:55
Santa Fe tendría dos altas para el clásico ante Millonarios
La próxima edición del partido más tradicional del fútbol colombiano se disputará el sábado 25 de octubre.
Independiente Santa Fe podría contar con dos regresos importantes para el clásico capitalino frente a Millonarios, programado para este sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín. El duelo será clave en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares.
Dos posibles regresos de Santa Fe ante Millonarios
El lateral derecho Elvis Perlaza superó la sobrecarga muscular que lo ausentó del partido contra Independiente Medellín y ya entrena con normalidad. Si todo marcha bien en los próximos días, el cuerpo técnico lo incluiría en la convocatoria oficial para enfrentar a los Embajadores.
Otro que podría reaparecer es el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien avanza en su recuperación de una lesión muscular en el gastrocnemio medial de la pierna izquierda. El guardameta volvió a realizar trabajos de campo y será evaluado hasta último momento para determinar si puede estar disponible.
Mosquera Marmolejo lleva dos semanas fuera de las canchas, por lo que su regreso sería una noticia alentadora para el conjunto Cardenal, que ha recibido bastantes goles recientemente pese a que el suplente Weimar Asprilla ha demostrado condiciones interesantes.
Posiciones de Santa Fe y Millonarios en la Liga Betplay 2025-II
El Rojo, dirigido interinamente por Francisco López llega al clásico en la octava posición con 22 puntos, aferrado a la zona de clasificación y consciente de que un triunfo ante su histórico rival le daría un 'empujón' hacia la clasificación.
Por su parte, Millonarios, bajo la conducción de Hernán Torres, ocupa la decimoquinta casilla con 18 unidades y necesita ganar para mantener vivas sus opciones de avanzar.
El clásico bogotano de la fecha 17 de este segundo semestre promete alta intensidad, con un Santa Fe fortalecido por el posible regreso de dos de sus figuras y un Millonarios urgido de puntos para no despedirse anticipadamente del semestre.
Aún no se ha determinado si habrá o no ingreso para la hinchada visitante, pero todo apunta a que les será otorgado el espacio de lateral norte, falta el anuncio oficial.
