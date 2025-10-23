Santa Fe tendría dos altas para el clásico ante Millonarios

Independiente Santa Fe podría contar con dos regresos importantes para el clásico capitalino frente a Millonarios, programado para este sábado 25 de octubre a las 6:20 p. m. en el estadio El Campín. El duelo será clave en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares.

Dos posibles regresos de Santa Fe ante Millonarios

El lateral derecho Elvis Perlaza superó la sobrecarga muscular que lo ausentó del partido contra Independiente Medellín y ya entrena con normalidad. Si todo marcha bien en los próximos días, el cuerpo técnico lo incluiría en la convocatoria oficial para enfrentar a los Embajadores.

Otro que podría reaparecer es el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, quien avanza en su recuperación de una lesión muscular en el gastrocnemio medial de la pierna izquierda. El guardameta volvió a realizar trabajos de campo y será evaluado hasta último momento para determinar si puede estar disponible.

Mosquera Marmolejo lleva dos semanas fuera de las canchas, por lo que su regreso sería una noticia alentadora para el conjunto Cardenal, que ha recibido bastantes goles recientemente pese a que el suplente Weimar Asprilla ha demostrado condiciones interesantes.