Santa Fe muy cerca de confirmar su nuevo entrenador: Sería uruguayo

El reemplazo de Jorge Bava por fin estaría definido

Luego de la salida de Bava, el banquillo cardenal quedó en el centro de todas las miradas. Diversos nombres sonaron en los últimos días, pero todo apunta a que Santa Fe habría llegado a un acuerdo con un entrenador uruguayo para asumir el mando.

De acuerdo con la información conocida, Pablo Repetto sería el elegido para dirigir al conjunto bogotano en 2026. Su llegada estaría “prácticamente cerrada”, a falta de la confirmación oficial por parte del club.

Pablo Repetto, un técnico con pasado en Colombia

El uruguayo no es un desconocido para el fútbol colombiano. Repetto ya dirigió a Atlético Nacional, donde dejó una buena impresión por su trabajo táctico y su estilo disciplinado. Además, cuenta con una amplia trayectoria internacional, con pasos por clubes de Ecuador, México y Uruguay y experiencia en torneos continentales como la Copa Libertadores.

Su perfil encaja con la intención de Santa Fe de fortalecer su estructura deportiva y mantener la competitividad a nivel local e internacional.