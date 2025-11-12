Actualizado:
Mié, 12/11/2025 - 15:35
Santa Fe muy cerca de confirmar su nuevo entrenador: Sería uruguayo
Ya estaría prácticamente cerrado el nuevo entrenador del conjunto cardenal.
Independiente Santa Fe empieza a definir su futuro deportivo tras una temporada llena de altibajos. Mientras el equipo termina de definir su futuro en la Liga BetPlay y se prepara para la Copa Libertadores 2026, la directiva ya habría tomado una decisión clave, la llegada de un nuevo técnico para liderar el proyecto del próximo año.
El reemplazo de Jorge Bava por fin estaría definido
Luego de la salida de Bava, el banquillo cardenal quedó en el centro de todas las miradas. Diversos nombres sonaron en los últimos días, pero todo apunta a que Santa Fe habría llegado a un acuerdo con un entrenador uruguayo para asumir el mando.
De acuerdo con la información conocida, Pablo Repetto sería el elegido para dirigir al conjunto bogotano en 2026. Su llegada estaría “prácticamente cerrada”, a falta de la confirmación oficial por parte del club.
Pablo Repetto, un técnico con pasado en Colombia
El uruguayo no es un desconocido para el fútbol colombiano. Repetto ya dirigió a Atlético Nacional, donde dejó una buena impresión por su trabajo táctico y su estilo disciplinado. Además, cuenta con una amplia trayectoria internacional, con pasos por clubes de Ecuador, México y Uruguay y experiencia en torneos continentales como la Copa Libertadores.
Su perfil encaja con la intención de Santa Fe de fortalecer su estructura deportiva y mantener la competitividad a nivel local e internacional.
Santa Fe piensa en 2026
El anuncio oficial podría darse en los próximos días, una vez el equipo finalice su participación en la Liga. Con Repetto en el horizonte, Santa Fe buscará consolidar un proyecto sólido que le permita afrontar los retos del próximo año, especialmente el regreso al escenario continental.
Todo indica que el conjunto cardenal apostará por la experiencia del técnico uruguayo para liderar una nueva etapa.
Fuente
Antena 2