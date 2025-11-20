Santa Fe tiene ‘estrategia’ para llegar a la final: antecedente le ayuda

En un torneo que vino de menos a más para el campeón actual de la Liga BetPlay y que le alcanzó para que Santa Fe sellara la clasificación para los cuadrangulares después de cosechar tres victorias seguidas, la cosa no arrancó de la mejor forma para Francisco ‘Pacho’ López.

Vea también: Dimayor publicó fecha y horario de jornadas 3, 4 y 5 de cuadrangulares

A Santa Fe le tocará lidiar con Atlético Bucaramanga, Fortaleza y Deportes Tolima en estos cuadrangulares. Un grupo complejo, dado que en la fase regular solo le pudieron ganar al equipo tolimense. Perdieron con los bumangueses y con los bogotanos.

Justamente, todo arrancó en Bucaramanga con un gol de Luciano Pons que le ganó la tenue marca a Emanuel Olivera. Aunque la mayoría del partido Santa Fe tuvo superioridad numérica, no pudieron igualar, ni mucho menos llevarse los tres puntos para Bogotá. Tendrán sí o sí que ganar en el Estadio El Campín en la segunda fecha de los cuadrangulares frente a Fortaleza.

Sin embargo, esto de perder el primer partido en cuadrangulares, poco o nada le importaría a Independiente Santa Fe que, en anteriores torneos ha demostrado que no es necesario sumar de a tres en el debut de las fases finales.

LA ‘ESTRATEGIA’ QUE LE SIRVIÓ A SANTA FE EN EL PASADO

Claramente, todos los clubes que llegan a las fases finales quieren sumar desde el arranque para afianzarse. Pero, eso de empezar con derrota le ha servido al cuadro cardenal, por lo menos en el último torneo que le permitió levantar la copa después de casi diez años de sequía.

Le puede interesar: Definido el rival de Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026

Las últimas veces que Santa Fe llegó a las finales antes del semestre pasado, la victoria o sumar así sea un punto era necesario para poder superar el grupo. Sin embargo, en 2025 rompió esa tendencia de la urgencia de quedarse con el triunfo en el arranque de los cuadrangulares.

Hace unos cuantos meses, Santa Fe estuvo en el grupo conformado por Millonarios, Once Caldas y Atlético Nacional. Le tocó una exigencia mayor con grandes clubes de Colombia. Arrancaron con una derrota frente a su acérrimo rival, pero poco a poco fueron ganando terreno para sobrepasar su respectivo grupo.

Así como en este semestre, el primer partido de los cuadrangulares fue una derrota de 1-0. Esto no hizo que el club bajara los brazos y en la segunda fecha ya estaba sumando de a tres frente a Once Caldas en Manizales y en Medellín contra Atlético Nacional.

Remando desde atrás les sirvió para sellar la clasificación para la final y lograron ganar el décimo título después de casi una década sin poder alzar la copa. Perdieron dos finales en las cuales arrancaron sumando en cuadrangulares. Caer en la primera fecha parece ser una cábala que sirvió el semestre pasado y que podrían repetir la fórmula en el segundo torneo del 2025.

Lea también: Definido el repechaje UEFA: 16 selecciones pelean por ir al Mundial

Además, en aquel primer semestre de 2025, Millonarios, quien tenía el punto invisible arrancó sumando de a tres y no revalidó la ventaja deportiva. En este torneo, Tolima ocupó la segunda plaza que le da el privilegio de tener ese plus y también sumó de a tres superando a Fortaleza.

Santa Fe vino de atrás clasificando sexto y perdiendo el primer partido. Sin ventaja deportiva, logró sellar la clasificación a la final gracias a la recuperación que tuvo en la segunda y tercera fecha del cuadrangular.