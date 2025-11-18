Actualizado:
Santa Fe tiene tres jugadores lesionados para cuadrangulares
El Rojo iniciará las semifinales frente a Atlético Bucaramanga como visitante.
Independiente Santa Fe se alista para su debut en los cuadrangulares semifinales, donde enfrentará a Atlético Bucaramanga el miércoles 19 de noviembre. El compromiso se disputará a las 6:30 de la tarde en el estadio Américo Montanini.
Tres bajas de Santa Fe para cuadrangulares
El cuadro bogotano no podrá contar con tres futbolistas que siguen en recuperación. Se trata de David Ramírez Pisciotti, Omar Fernández Frasica y Alexis Zapata, todos ausentes por lesión.
Ramírez Pisciotti arrastra una molestia en uno de sus hombros desde hace varias jornadas, situación que le ha impedido estar disponible para el cuerpo técnico. El central suele ser alternativa en la defensa cardenal.
Por su parte, Frasica sufrió un desgarro muscular y continúa bajo cuidados médicos. El extremo es una pieza importante, pues ha sido titular con frecuencia durante el semestre.
Alexis Zapata también permanece en el departamento médico debido a una sobrecarga muscular del isquiotibial izquierdo. El mediocampista venía sumando minutos y su ausencia representa otro golpe para la estructura del equipo.
Santa Fe espera que los tres jugadores evolucionen a lo largo de los cuadrangulares, aunque su regreso no tiene fecha confirmada. La prioridad es no arriesgar recaídas.
Después del duelo ante Bucaramanga, el León enfrentará a Fortaleza el sábado 22 de noviembre en El Campín, desde las 5:00 p. m., en la segunda jornada del grupo B.
Tolima, el otro integrante del grupo, llega con la llamada 'ventaja deportiva'. Mientras tanto, Santa Fe sigue bajo la dirección del interino Francisco López, a la espera de que en los próximos días se oficialice la llegada de Pablo Repetto como técnico en propiedad para 2026.
