Santa Fe tiene tres jugadores lesionados para cuadrangulares

Independiente Santa Fe se alista para su debut en los cuadrangulares semifinales, donde enfrentará a Atlético Bucaramanga el miércoles 19 de noviembre. El compromiso se disputará a las 6:30 de la tarde en el estadio Américo Montanini.

Tres bajas de Santa Fe para cuadrangulares

El cuadro bogotano no podrá contar con tres futbolistas que siguen en recuperación. Se trata de David Ramírez Pisciotti, Omar Fernández Frasica y Alexis Zapata, todos ausentes por lesión.

Ramírez Pisciotti arrastra una molestia en uno de sus hombros desde hace varias jornadas, situación que le ha impedido estar disponible para el cuerpo técnico. El central suele ser alternativa en la defensa cardenal.

Por su parte, Frasica sufrió un desgarro muscular y continúa bajo cuidados médicos. El extremo es una pieza importante, pues ha sido titular con frecuencia durante el semestre.