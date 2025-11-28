Actualizado:
Santa Fe cuenta con un regreso estelar y tres bajas para visitar a Tolima
El equipo ‘cardenal’ necesita sumar puntos en su visita a la ciudad de Ibagué.
El más reciente campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, viene de caer en condición de local por 2-1 ante Deportes Tolima y ha complicado sus aspiraciones de avanzar a la final, sin embargo, matemáticamente todavía hay opciones de ser el líder del cuadrangular B en la presente Liga BetPlay.
El conjunto rojo de la capital del país, que el semestre pasado cuando fue campeón también vino de atrás y le ganó el grupo a Millonarios en la última fecha de los cuadrangulares, sabe que no todo está perdido y que el duelo en Ibagué de este sábado 29 de noviembre puede ayudarle a retomar el camino hacia la final.
Novedades de Santa Fe en su viaje a Ibagué
El equipo dirigido de manera interina por Francisco ‘Pacho’ López, tendrá novedades en su convocatoria con respecto al juego disputado en el Estadio El Campín, pues para felicidad de los hinchas ‘cardenales’ vuelve el mediocampista Daniel Torres, sin duda una pieza muy importante para el equilibrio del equipo.
Torres no pudo estar disponible para el partido pasado por una enfermedad (40° de fiebre), sin embargo, ya está recuperado y se prevé que sea titular en el duelo que se llevará a cabo en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 5:30 de la tarde.
El ‘León’ sufre bajas en su nómina
Por otro lado, de acuerdo con información de la periodista Carolina Castellanos en ‘La FM más Fútbol’, los jugadores extranjeros Joaquín Sosa y Marcelo Meli no hacen parte del grupo de convocados y se quedarán en Bogotá.
Asimismo, reporta que pese a la recuperación de Yairo Moreno️ y Jorge Ramos, estos jugadores no serán tenidos en cuenta por decisión técnico de ‘Pacho’ López, bajas que se suman a la importante ausencia de Harold Santiago Mosquera, que presenta un desgarro parcial (grado 2) del bíceps femoral izquierdo y se prevé que no vuelva a las canchas por requerir de 2 a 3 semanas de recuperación.
