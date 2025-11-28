Santa Fe cuenta con un regreso estelar y tres bajas para visitar a Tolima

El más reciente campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, viene de caer en condición de local por 2-1 ante Deportes Tolima y ha complicado sus aspiraciones de avanzar a la final, sin embargo, matemáticamente todavía hay opciones de ser el líder del cuadrangular B en la presente Liga BetPlay.

El conjunto rojo de la capital del país, que el semestre pasado cuando fue campeón también vino de atrás y le ganó el grupo a Millonarios en la última fecha de los cuadrangulares, sabe que no todo está perdido y que el duelo en Ibagué de este sábado 29 de noviembre puede ayudarle a retomar el camino hacia la final.

Lea también: Julián Millán rompe con todo: multicampeón de Libertadores lo ficharía