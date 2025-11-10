Santa Fe tomó decisión con el futuro de Harold Santiago Mosquera; ya está enterado

En las últimas horas, el futbolista Harold Santiago Mosquera ha estado en el centro del debate público, pues el delantero de Independiente Santa Fe dejó en el aire su continuidad en el equipo ‘cardenal’ justo después de anotar el gol del triunfo ante Deportivo Cali por la fecha 19 de la presente Liga BetPlay.

El atacante nacido en el Valle del Cauca hace 30 años, habló después del partido disputado en el Estadio El Campín y dejó un mensaje para la hinchada ‘cardenal’, lo que algunos asumieron como una despedida.

Lea también: ‘Pacho’ López sigue afianzado a la ‘Santa Fe’ para clasificar: “Todo es posible”

Harold Santiago Mosquera tiene varias propuestas sobre la mesa

El exjugador de Millonarios, FC Dallas, Pachuca y Deportivo Cali ha tenido una gran actuación con Santa Fe en este 2025, año en el que vence su contrato y el cual seguramente no será renovado ante las múltiples ofertas que tiene en Colombia y en el extranjero.

Así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que Mosquera tiene ofertas de dos clubes en Colombia, uno en Brasil y otro más en México, propuestas que Independiente Santa Fe no buscará superar por el alto valor que han ofrecido, así que no habrá renovación.