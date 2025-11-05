Actualizado:
Santa Fe tomó decisión con el futuro de Hugo Rodallega; está confirmado
El goleador acaba contrato con el equipo 'cardenal' en diciembre de este año.
El último campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, todavía tiene chances de avanzar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay y afrontará las fechas restantes con ese objetivo, teniendo en cuenta que el conjunto ‘cardenal’ jugará contra Cali y Alianza, ambos en condición de local.
El equipo dirigido por el técnico Francisco ´Pacho’ López viene de obtener un gran triunfo 2-1 ante Junior de Barranquilla, duelo donde el goleador Hugo Rodallega se destacó con asistencia y un golazo de volea, jugador que ya trabaja con las directivas sobre su renovación de contrato.
La renovación de Rodallega está encaminada
El equipo rojo de la capital del país, que resultó campeón el semestre pasado con la enorme contribución de Hugo Rodallega, no quiere dejar ir a su goleador y ya entabla conversaciones con el delantero para renovar su contrato, el cual vence en diciembre de este año.
El atacante nacido en el Valle del Cauca tiene una renovación encaminada en el club santafereño, así lo confirmó el periodista de Win Sports Carlos Alemán, mencionando que Rodallega quiere seguir defendiendo la camiseta del equipo ‘cardenal’ y tener su revancha en la Copa Libertadores del 2026.
Los números de Hugo Rodallega en este segundo semestre del año
El experimentado delantero de 40 años no ha jugado todos los partidos de la presente Liga BetPlay debido a ciertas molestias físicas, algo que le ha complicado emparejar el rendimiento que tuvo en el primer semestre del año, sin embargo, su aporte goleador no ha quedado en ceros, pues luego de 10 partidos disputados ha logrado anotar tres goles y ofrecer una asistencia.
Cabe recordar que Hugo Rodallega se despachó el semestre pasado en la liga obtenida con Santa Fe, anotando 10 goles en 18 partidos disputados, además de sumar una asistencia en ese certamen.
