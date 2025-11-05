Santa Fe tomó decisión con el futuro de Hugo Rodallega; está confirmado

El último campeón del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe, todavía tiene chances de avanzar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay y afrontará las fechas restantes con ese objetivo, teniendo en cuenta que el conjunto ‘cardenal’ jugará contra Cali y Alianza, ambos en condición de local.

El equipo dirigido por el técnico Francisco ´Pacho’ López viene de obtener un gran triunfo 2-1 ante Junior de Barranquilla, duelo donde el goleador Hugo Rodallega se destacó con asistencia y un golazo de volea, jugador que ya trabaja con las directivas sobre su renovación de contrato.

