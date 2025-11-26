Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 22:07
Santa Fe tomó decisión con la renovación de Daniel Torres: ¿jugará Libertadores?
El mediocampista no pudo estar disponible en el pasado partido ante Tolima.
Uno de los referentes que históricamente tiene Independiente Santa Fe es sin duda el futbolista Daniel Alejandro Torres, mediocampista surgido en la cantera del equipo rojo de la capital del país que ha vivido tres épocas distintas vistiendo la camiseta del conjunto ‘cardenal’.
El experimentado pivote de 36 años, quien ha levantado tres títulos de liga, una copa y dos superligas en Colombia con Independiente Santa Fe, termina su contrato con el equipo rojo este diciembre y los aficionados no saben si Torres continuará.
Lea también: Bucaramanga se complicó y Fortaleza revive; posiciones grupo B tras fecha 3
En otras noticias: nueva polémica con Harold Santiago Mosquera
¿Daniel Torres seguirá con Santa Fe para el 2026?
El mediocampista que incluso tuvo paso por la Selección Colombia de mayores es una pieza importante para el equipo santafereño que será dirigido por el técnico uruguayo Pablo Repetto, por eso, las directivas encabezadas por el presidente Eduardo Méndez tienen la intención de renovarle su contrato por un año más, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen.
El mediocampista ya conoce la postura de equipo y tomará una decisión una vez acabe la participación de Santa Fe en la presente Liga BetPlay, jugador que pese a su edad sigue demostrando ser una pieza importante en el medio campo, siendo uno de los baluartes que sostiene la columna vertebral del conjunto ‘cardenal’.
El club @SantaFe tiene la intención de ofrecerle a DANIEL TORRES la renovación, por un año más, de su contrato que expira el 31 de diciembre.— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 26, 2025
El mediocampista está enfocado en los cuadrangulares y recién analizará la situación una vez finalice la competencia oficial del equipo. pic.twitter.com/shNTlp2Y3p
Los números del mediocampista con Sante Fe en este 2025
Daniel Torres, que por una enfermedad estuvo ausente en la reciente derrota de Santa Fe por 2-1 ante Tolima, ha tenido una gran regularidad en el equipo santafereño que fue dirigido por Jorge Bava y luego por ‘Pacho’ López en la presente Liga BetPlay.
Y es que Torres ha disputado un total de 20 partidos en liga y otros 3 en la Copa BetPlay 2025, ofreciendo una asistencia, pero más que eso, demostrando su importancia en el equipo siendo titular en la mayoría de los partidos.
Fuente
Antena 2