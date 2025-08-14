Santa Fe tomó fuerte medida por denuncia de racismo

Se volvió a registrar un nuevo escándalo en el Fútbol Profesional Colombiano, después de que se denunciara un supuesto acto de racismo en la noche del miércoles 13 de agosto durante el partido que disputaron Independiente Santa Fe y América de Cali por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales en la Liga Femenina.

En la recta final del compromiso que dejó como ganador a América de Cali, la árbitra central detuvo las acciones y al cruzar su brazos sobre su pecho activó el protocolo que estipuló la FIFA cada que se registren insultos racistas.

Al término del encuentro Carlos Hernández, entrenador del equipo vallecaucano, explicó la situación en rueda de prensa.

“Más allá de lo deportivo está lo que enluta al fútbol, ese acto contra nosotros, nuestras jugadoras negras de América, que están en el equipo profesional y en la cantera, nuestra hinchada, todos los negros, nuestros jugadores negros del equipo profesional. Esto no debe suceder, es increíble e inaudito, duele", afirmó.