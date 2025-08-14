Actualizado:
Santa Fe tomó fuerte medida por denuncia de racismo
Independiente Santa Fe dejó claro su postura en combatir cualquier tipo de discriminación.
Se volvió a registrar un nuevo escándalo en el Fútbol Profesional Colombiano, después de que se denunciara un supuesto acto de racismo en la noche del miércoles 13 de agosto durante el partido que disputaron Independiente Santa Fe y América de Cali por la fecha 3 de los cuadrangulares semifinales en la Liga Femenina.
En la recta final del compromiso que dejó como ganador a América de Cali, la árbitra central detuvo las acciones y al cruzar su brazos sobre su pecho activó el protocolo que estipuló la FIFA cada que se registren insultos racistas.
Al término del encuentro Carlos Hernández, entrenador del equipo vallecaucano, explicó la situación en rueda de prensa.
“Más allá de lo deportivo está lo que enluta al fútbol, ese acto contra nosotros, nuestras jugadoras negras de América, que están en el equipo profesional y en la cantera, nuestra hinchada, todos los negros, nuestros jugadores negros del equipo profesional. Esto no debe suceder, es increíble e inaudito, duele", afirmó.
Partido detenido en Bogotá por racismo. Las mismas jugadoras de Santa Fe tuvieron que calmar a la gente. Una vergüenza. pic.twitter.com/24wDWA8yUY— Juan José Mantilla. (@JuanjoseMant) August 14, 2025
Santa Fe anunció medidas
Luego de analizar la situación, Independiente Santa Fe se pronunció oficialmente este jueves 14 de agosto con un comunicado en el anunció algunas medidas para los próximos partidos.
Inicialmente, desde el conjunto 'cardenal' se rechazaron todos los comportamientos que generen discriminación.
"Nuestra institución ha sido abanderada en apoyar diferentes causas sociales y combatir cualquier tipo de discriminación. A lo largo de nuestra historia no hemos estado exentos de vivir este tipo de situaciones las cuales rechazamos categóricamente. Somos una institución diversa y velamos siempre por el respeto", se lee en el comunicado.
Por otro lado, Santa Fe pidió a los actores del fútbol incentivar el odio y la violencia con sus actos y declaraciones.
"Hacemos un llamado a todos los actores del futbol a evitar expresiones y hacer eco a estos comportamientos que solo incentivan el odio y la violencia. También a ser responsables con sus declaraciones públicas", agregó.
Finalmente, Independiente Santa Fe anunció que su próximo partido en condición de local, el clásico contra Millonarios del lunes 18 de agosto, se jugará a puerta cerrada.
"En virtud de la denuncia realizada y mientras transcurren las investigaciones pertinentes, hemos tomado la decisión de que los próximos partidos de nuestro plantel femenino en condición de local se disputarán sin público. Las personas que ya habían adquirido sus boletas para el clásico femenino, podrán solicitar la devolución del dinero", señaló Santa Fe.
