Santa Fe tomó primera decisión tras el nefasto cuadrangular: "Otra historia"

Para nadie es un secreto que Independiente Santa Fe venía con muchísimo impulso en busca de quedarse con un cupo a la final, así como en el primer semestre. Sin embargo, ese plan que tenían y que se habían trazado en la mente, no fue lo esperado con una debacle en el debut ante Nacional cayendo por 5-0. De ahí en más, no se pudieron reponer anímicamente y en cada salida cayeron.

Más allá del empate ante Millonarios en la vuelta, Santa Fe se fue en ceros y goleado, precisamente en los dos choques ante Atlético Nacional de Efraín Juárez. Todo esto empezó a crear un ambiente hostil que poco a poco colmó los ánimos de la hinchada y en el último partido contra los antioqueños demostraron ese disgusto en El Campín con insultos a jugadores y otras actitudes.

Vea también: No todo está perdido: el hecho que pondría a Millonarios en Libertadores 2025

Pablo Peirano no pudo enderezar la cara en este semestre y se quedaron sin nada de títulos en el año. Se tendrán que consolar con la clasificación a la fase previa de la Copa CONMEBOL Libertadores de 2025. Ese será el anhelo internacional para el otro año y el club deberá armarse de la mejor manera para ese reto sudamericano.

PABLO PEIRANO Y SUS DECLARACIONES PARA EXPLICAR EL POBRE RENDIMIENTO EN CUADRANGULARES

Había mucha ilusión por lo hecho en el año. En seis partidos todo se le vino abajo a Pablo Peirano y sus dirigidos, pese a que el uruguayo fue renovado hasta finales de 2025. Peirano admitió el escenario hostil durante estos últimos partidos, lo aceptó y les puso cara a los hinchas afirmando que, “somos conscientes que no hicimos una fase final, pero nos recompensa con la Libertadores”.

Posteriormente, se escudó por las ausencias de jugadores, “en estas instancias uno quiere tener a la plantilla completa todo el tiempo y eso no lo tuvimos desde un comienzo por suspensiones y lesiones, y eso nos jugó en contra en estrategias, rotaciones y errores propios del entrenador que hemos corregido con los jugadores. No lo tuvimos y no lo dejamos de intentar. El equipo trato de levantarse, pero no se dio”.

Le puede interesar: [Video] Morelos estalló tras clasificar a la final: "nos tienen que respetar"

Santa Fe hizo un punto en estos cuadrangulares, recibió 13 goles, uno más que los que le marcaron en las 19 fechas. Sobre esto, el timonel uruguayo afirmó, “son momentos. Cada vez que pisaron el área fue gol, tuvimos opciones para descontar. Los números son fríos y claros, el balance tenemos la Copa Libertadores y el anual, pero esta cara sobre el final no reconforta para nadie. A veces se intenta, los números son reales y más contra un equipo que nos marcó ocho goles en dos partidos. No pudimos contenerlo”.

Finalmente, para el 2025, Pablo Peirano afirmó que, “me quedo con toda la parte humana y la experiencia que me llevo más allá de la parte deportiva y de los logros. Hay muchas cosas buenas para reconfortar en mucho sentido, se vivieron cosas muy especiales de buenos momentos. El año que viene es otra historia, no es momento para hablar de quién sí, quién no. Hay mucho respeto mutuo de asimilar triunfos y derrotas”.