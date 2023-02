Santa Fe va por un arquero: confirman el nombre de su nuevo deseo

Independiente Santa Fe es uno de los equipos que mejor se ha reforzado para el primer semestre de 2023, sin embargo, al menos un fichaje más estaría por llegar, teniendo en cuenta que Leandro Castellanos viene de anunciar su retiro del profesionalismo.

Así, Castellanos ha puesto en aprietos a la dirigencia de Santa Fe, pues ya se habla de quien sería su reemplazo, o al menos de la primera opción para llegar al arco Cardenal; un jugador con pasado internacional es el elegido.

Pues luego de varios días de especulaciones, es un hecho que Iván Arboleda es el portero que quiere Independiente Santa Fe para 2023. El golero se encuentra en condición de agente libre y está presto para escuchar ofertas.

Asimismo, el periodista Felipe Sierra comentó que el jugador es del gusto del técnico Harold Rivera, por lo cual la dirigencia ya se enfoca en sumarlo a la lista de refuerzos para el primer semestre de 2023.

No obstante, Santa Fe no estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico muy grande, por lo que se pretende que hay una disminución por parte del arquero de 26 años en cuanto a sus aspiraciones salariales, ya que lo ofrecido por el Rojo es inferior a lo devengado en sus anteriores clubes.

Cabe recordar que Arboleda -con proceso de Selección Colombia juvenil- se desempeñó en Newell's Old Boys de Rosario durante el segundo semestre de 2022, mientras que la mayor parte de sus partidos como profesional los sumó en Banfield; entre tanto, su paso por el Rayo Vallecano de Falcao García no fue exitoso, teniendo en cuenta que no pudo debutar.