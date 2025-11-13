Este jueves 13 de noviembre se define todo en la Liga BetPlay 2025-II. Con siete partidos en simultáneo en la pelea de cinco clubes por dos cupos para sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales, aparece el partido más vibrante entre Independiente Santa Fe contra Alianza Valledupar.

Y claro, en medio de una jornada con partidazos y clásicos como Medellín vs América o Junior vs Atlético Nacional que en el papel son mejores que Santa Fe vs Alianza Valledupar, es este último el que más importancia tiene. Pues, los dos clubes antioqueños y el elenco barranquillero ya sellaron la clasificación. Los escarlatas se la juegan toda para mantenerse en zona de privilegio y cardenales y aliancistas necesitan dar el golpe para clasificar.

Los dos clubes dependen de sí mismos. Alianza podría dar el golpe en Bogotá, una plaza que le cuesta bastante al equipo valduparense. Si suma de a tres estará en la siguiente fase, si empata, deberá esperar que Águilas Doradas no supere al Deportes Tolima.

A Santa Fe solo le sirve un escenario que es ganar. Respetar la casa con un triunfo es la única forma de poder clasificar. Si consiguen los tres puntos, no habrá que esperar otros resultados de clubes que están en la pelea por clasificar a los cuadrangulares.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER SANTA FE VS ALIANZA VALLEDUPAR ESTE JUEVES 13 DE NOVIEMBRE POR LA LIGA BETPLAY 2025-II

El partido entre Independiente Santa Fe vs Alianza Valledupar que tiene en la pelea por clasificar a dos rivales directos iniciará en el Estadio El Campín a partir de las 7 de la noche, al igual que los demás partidos restantes de la Fecha 20. El juego se podrá ver a través de Win Sports y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SANTA FE VS ALIANZA VALLEDUPAR

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

México: 6:00 P.M.

Bolivia y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.