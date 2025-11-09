EN VIVO Santa Fe vs Cali 9 noviembre: cómo ver Liga BetPlay

Los encargados de cerrar la jornada 19 de la Liga BetPlay de clausura serán Santa Fe vs Cali, dos escuadras que llegan con un presente deportivo bastante diferente, uno con opciones de clasificar y el otro ya eliminado.

Santa Fe llega a enfrentamiento con la motivación de la remontada ante Junior en Barranquilla que los mantiene con vida y si logran a sumar de a tres unidades frente al equipo de Gamero se podrían meter entre los ocho mejores.

Mientras que Cali se ha quedado estancado en cuanto a resultados, se despidió del sueño de clasificar de manera anticipada y ahora solo le queda terminar el semestre con la frente en alto intentando rescatar tres puntos ante un gran rival como lo es Santa Fe.

Siga Santa Fe vs Cali EN VIVO 9 de noviembre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Santa Fe vs Cali se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 20:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.