Santa Fe vs Fortaleza EN VIVO hora y canal para ver cuadrangulares

Santa Fe recibe a Fortaleza en lo que será un duelo clave para ambos equipos en estos cuadrangulares de la Liga Betplay, ambos empezaron con traspiés en su debut por lo que si no quieren perder pisada a Tolima y Bucaramanga necesitan una victoria.

Santa Fe otra vez cayó frente a Bucaramanga en un partido en el que estuvo más de 60 minutos con un hombre de más, pero no pudo hacer efectiva la superioridad, los búcaros parecen haberle tomado la medida a los cardenales que ya no saben como ganarles.

Por su parte Fortaleza jugo un gran partido frente a Tolima en un encuentro marcado por la lluvia, a los amix les anularon dos goles por lo que no lograron llegar al empate frente al equipo de Lucas González, una dura derrota para un equipo que busca seguir haciendo historia.