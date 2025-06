Santa Fe vs Medellín arranca con polémicas: la discutida decisión que tomaron

Se vive una fecha especial para el fútbol colombiano con la final de la Liga BetPlay 2025-I con Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín que darán la pelea para sellar el título después de nueve años de sequía para cada equipo. Los cardenales arrancarán en condición de local y definirán de visita, siendo esto un aliciente, dado que han ganado nueve puntos de nueve posibles afuera de Bogotá en cuadrangulares.

Por su parte, Medellín se mantiene como el finalista invicto después de pasar por el Grupo A asegurando 14 puntos sin perder ni como local ni como visitante. Será una fiesta atractiva que, según Alejandro Restrepo deberá ser un beneficio para el país y para los amantes del fútbol.

Sin embargo, si hay algo que ha quedado en evidencia es el mal arbitraje que ha habido en esta Liga BetPlay 2025-I. Decisiones arbitrales de jueces centrales que no terminan de hacerles caso a los encargados del VAR y que cuando salen los audios de la Federación Colombiana de Fútbol liquidan a los árbitros han sido protagonistas a lo largo del torneo.

Los cuadrangulares también han dado de qué hablar con la suspensión de Carlos Ortega de lo que restaba del primer semestre y con la posibilidad de sancionarlo para el segundo torneo del 2025 por ese Santa Fe vs Millonarios de la primera fecha de las fases finales. Para esta final el arbitraje ha vuelto a llamar la atención de propios y extraños.

EL ÁRBITRO DESIGNADO PARA EL SANTA FE VS MEDELLÍN

La espera terminó y el lunes 23 de junio, un día antes de que se juegue la primera final, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol designó a Diego Ulloa como el juez central. El árbitro del Valle estará acompañado de Jhon Gallego y David Fuentes como asistentes 1 y 2 respectivamente y en el VAR estará Keiner Jiménez y Jhon León en el AVAR. Jiménez ha sido uno de los encargados de la tecnología más polémicos.

Diego Ulloa ya pitó un Santa Fe vs Medellín en la fase regular de la Liga BetPlay 2025-I que fue derrota para los cardenales con un 1-2. Pitó un penal asistido por el VAR que Hugo Rodallega lo transformó en gol. Con ese panorama, los bogotanos volverán a verse con un juez con el que perdieron durante este torneo.

Pero, lo peor es que Diego Ulloa también quedó marcado por el juego entre La Equidad y Alianza FC en el que procedió mal con el VAR para marcar unos goles que estaban en fuera de juego. En dicho partido, anuló y validó un tanto en el mismo momento. Un error grande que lo condenó en la fase regular.

Y es que, después de ese hecho, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol decidió suspender al árbitro central por cuatro fechas. En un principio, los cuadrangulares también contaron con polémicas, no solo por Carlos Ortega sancionado, sino por el regreso de Diego Ulloa que dirigió el juego entre Once Caldas vs Santa Fe.

En ese partido, Santa Fe dio el golpe en Manizales y se quedó con una victoria que fue esencial para llegar a esta instancia final y poder definir el título. Se espera que para este encuentro no haya ningún problema arbitral ni en contra de Medellín ni de Santa Fe.

JORGE BAVA HABLÓ SOBRE LA DESIGNACIÓN DE DIEGO ULLOA

En la rueda de prensa previo a la primera final de la Liga BetPlay 2025-I, Jorge Bava fue consultado por la designación arbitral que lo tomó por sorpresa, “lo de siempre. Me estoy enterando por vos, no pregunto quién dirige. Pregunto previo al partido cómo se llama para poder dialogar con el nombre. No suelo involucrarme mucho en eso. Creo que es energía perdida. Esperemos que tenga una buena noche y que al día siguiente no se hable del arbitraje. Que se hable de lo que hicieron los jugadores en cancha”.