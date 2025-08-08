Actualizado:
Vie, 08/08/2025 - 15:53
Santa Fe vs Millonarios: ¿Cuáles son las nuevas fechas de los clásicos?
Dimayor atendió la solicitud de la Comisión Local de Fútbol de Bogotá.
Dimayor aceptó, por solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá, el aplazamiento de los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios correspondientes a los cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina y a la jornada 17 de la Liga Betplay Dimayor masculina.
La decisión se adoptó tras una reunión adelantada este viernes 8 de agosto por la Comisión Local de Fútbol, que pidió postergar cualquier enfrentamiento entre los dos equipos capitalinos, sin importar el torneo, debido a los recientes hechos de violencia entre sus hinchadas.
Cabe recordar que el pasado miércoles 6 de agosto se registraron disturbios dentro y fuera del Movistar Arena, durante un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, dejando como saldo la muerte de dos aficionados identificados como seguidores del conjunto cardenal.
Inicialmente, el clásico femenino estaba programado para la tarde de este sábado 9 de agosto por la segunda fecha de los cuadrangulares, mientras que el duelo masculino se iba a disputar en la noche del miércoles 13 de agosto. Ambos partidos, en el estadio El Campín.
Santa Fe vs Millonarios: ¿Cuál es la nueva fecha de los partidos?
Los partidos Santa Fe vs Millonarios de los torneos femenino y masculino serán reprogramados en fechas y horarios que aún están por definirse, a la espera del comunicado oficial de Dimayor. La intención de las autoridades es coordinar un plan de seguridad que incluya trabajo conjunto con las barras populares de ambos clubes, con el fin de garantizar un ambiente seguro para los asistentes.
Se estima que el clásico de la Liga Femenina podría disputarse el fin de semana del sábado 23 y domingo 24 de agosto, luego de la cuarta jornada, teniendo en cuenta que todavía no se han programado las dos últimas fechas de los cuadrangulares.
Sobre el partido de la Liga Betplay masculina, hay más dificultad para reprogramarlo, inicialmente porque se trataba de un juego adelantado de la fecha 17 que en su momento no se podría disputar debido a que hay un concierto en El Campín para ese entonces.
Lo cierto es que este apenas es el primer clásico del semestre, pues el de la fecha 10 está programado para el sábado 6 de septiembre a las 8:30 p. m. con la localía de Millonarios.
