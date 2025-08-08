Santa Fe vs Millonarios: ¿Cuáles son las nuevas fechas de los clásicos?

Dimayor aceptó, por solicitud de la Comisión Distrital de Fútbol de Bogotá, el aplazamiento de los clásicos entre Independiente Santa Fe y Millonarios correspondientes a los cuadrangulares de la Liga Betplay Femenina y a la jornada 17 de la Liga Betplay Dimayor masculina.

La decisión se adoptó tras una reunión adelantada este viernes 8 de agosto por la Comisión Local de Fútbol, que pidió postergar cualquier enfrentamiento entre los dos equipos capitalinos, sin importar el torneo, debido a los recientes hechos de violencia entre sus hinchadas.

Cabe recordar que el pasado miércoles 6 de agosto se registraron disturbios dentro y fuera del Movistar Arena, durante un concierto de la agrupación argentina Damas Gratis, dejando como saldo la muerte de dos aficionados identificados como seguidores del conjunto cardenal.

Inicialmente, el clásico femenino estaba programado para la tarde de este sábado 9 de agosto por la segunda fecha de los cuadrangulares, mientras que el duelo masculino se iba a disputar en la noche del miércoles 13 de agosto. Ambos partidos, en el estadio El Campín.