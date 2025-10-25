Cargando contenido

Liga Betplay
Actualizado:
Sáb, 25/10/2025 - 18:12

EN VIVO: Santa Fe vs Millonarios en El Campín

Así podrá ver en vivo el clásico de la fecha 17 de la Liga BetPlay entre Santa Fe y Millonarios.

Los encargados de darle continuidad a la jornada del sábado 25 de octubre de la Liga BetPlay serán Santa Fe vs Millonarios, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones. 

Santa Fe llega a enfrentamiento con la motivación de lo que ocurrió en el último clásico que ocurrió en los cuadrangulares del semestre de apertura, pero también con dos partidos consecutivos en empate y uno con derrota Llaneros en condición de local, los cuales obligan a 'Pacho' López a regresar a la victoria para volver a ingresar entre los ocho mejores. 

Mientras que Millonarios, bajo el mando de Hernán Torres en la Liga BetPlay, se ha quedado estancado en cuanto a resultados, quedando en la casilla 14 con 18 unidades

Siga Santa Fe vs Millonarios EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay 

El compromiso entre Santa Fe vs Millonarios se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 18:20 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:20 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2. 

EN VIVO ⚽Santa Fe Vs Millonarios - Liga Betplay 2025
Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Imagen
Independiente Santa Fe

Santa Fe

Imagen
Millonarios

Millonarios

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido