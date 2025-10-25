Los encargados de darle continuidad a la jornada del sábado 25 de octubre de la Liga BetPlay serán Santa Fe vs Millonarios, dos escuadras que llegan con un buen presente deportivo y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.

Santa Fe llega a enfrentamiento con la motivación de lo que ocurrió en el último clásico que ocurrió en los cuadrangulares del semestre de apertura, pero también con dos partidos consecutivos en empate y uno con derrota Llaneros en condición de local, los cuales obligan a 'Pacho' López a regresar a la victoria para volver a ingresar entre los ocho mejores.

Mientras que Millonarios, bajo el mando de Hernán Torres en la Liga BetPlay, se ha quedado estancado en cuanto a resultados, quedando en la casilla 14 con 18 unidades.

Siga Santa Fe vs Millonarios EN VIVO 25 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Santa Fe vs Millonarios se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 18:20 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:20 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.