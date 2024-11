Santa Fe vs Millonarios: fecha y hora del primer clásico por cuadrangulares

Independiente Santa Fe y Millonarios son dos de los protagonistas del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-2, por lo que en las próximas semanas habrá dos nuevas ediciones del partido con más tradición en el fútbol colombiano.

Sin embargo, hay incertidumbre -y a la vez un problema para Dimayor y los clubes- debido a que el primero de estos juegos será por la segunda fecha del cuadrangular, programada para el fin de semana del 23 y 24 de noviembre, pero El Campín no estará disponible.

Debido a que en el recinto deportivo se llevará a cabo el concierto de Iron Maiden (domingo 24 de noviembre), el clásico entre Rojos y Azules tendrá que postergarse unos días, y ya se maneja una posible fecha para su disputa.

¿Cuándo es el partido Santa Fe vs Millonarios de cuadrangulares, Liga Betplay 2024-2?

Si se le da prontitud al desmonte del escenario del concierto, el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay será el lunes 25 de noviembre en horas de la noche.

Claro está que para que se haga oficial la nueva fecha del partido Santa Fe vs Millonarios, habrá que esperar por la confirmación de los administradores del estadio, acerca de si se alcanza o no a hacer el desmontaje de la tarima del concierto.

Cabe recordar que la primera fecha de los cuadrangulares ya tiene programación confirmada por Dimayor, y tanto Millonarios como Santa Fe jugarán el miércoles 20 de noviembre: el Embajador recibirá a Deportivo Pasto, y el Cardenal visitará a Atlético Nacional.

Se espera que entre el próximo miércoles y jueves se confirme por parte de Dimayor la fecha y hora del partido Santa Fe vs Millonarios por la segunda jornada de cuadrangulares. La intención es no correrlo mucho del fin de semana, para que no haya que alargar el campeonato.