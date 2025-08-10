Actualizado:
Santa Fe vs Millonarios SÍ podría jugarse el miércoles 13 de agosto; detalles
Inicialmente el partido fue postergado por solicitud de la Comisión Local de Fútbol de Bogotá.
Hace un par de días la Dimayor anunció que el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC por la fecha 17 de la Liga Betplay no se jugaría el miércoles 13 de agosto sino que quedaba postergado, pues fue la solicitud de la Comisión Local de Fútbol de Bogotá ante los hechos violentos que se presentaron recientemente en el concierto de 'Damas Gratis' entre hinchas de ambos conjuntos.
La entidad que regula el balompié profesional en Colombia determinó que el juego quedaría con "fecha y horario por definir", pero ahora se podría efectuar un 'reversazo' para que el clásico se dispute este miércoles 13, como estaba planificado.
La razón por la que Santa Fe vs Millonarios SÍ se jugaría este miércoles
Según informó 'El Tiempo' una fuente les habría informado que Dimayor está gestionando para que el clásico Santa Fe vs Millonarios se juegue el miércoles 13 de agosto, y ha sido tal el impulso, que este lunes 11 habrá una nueva reunión de la Comisión Local de Fútbol para analizar y concretar la idea.
El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habló con el citado medio, y dijo: "Estoy hablando constantemente con el Secretario de Gobierno buscando una solución para que podamos jugar el clásico el día miércoles".
Claro está que la solución a esta problemática conllevará un buen tiempo, y en realidad lo que se analiza es una posibilidad para que el encuentro futbolístico pueda transcurrir sin problemas y salvaguardando la integridad de los jugadores, hinchas y árbitros.
¿El clásico Santa Fe vs Millonarios se juega a puerta cerrada?
El clásico bogotano, independientemente de la fecha en que se dispute, NO se realizará a puerta cerrada, lo que sí se contempla es recibir solo hinchas del equipo local, es decir, de Independiente Santa Fe, que entre otras cosas, no ha parado de vender boletería.
"Mañana (lunes 11 de agosto) se vuelve a reunir la Comisión de Fútbol y se toma la decisión", informó una fuente al medio de comunicación ya citado. En ese caso, se estima que al término de la tarde se conozca si hay o no clásico el próximo miércoles 13 de agosto.
Cabe recordar que a ninguno de los clubes ni a la Dimayor le conviene cambiar la fecha de realización del clásico, pues el calendario es apretado y difícilmente habrá una fecha libre para su disputa en las próximas semanas.
Asimismo, hay que tener en cuenta que el Santa Fe vs Millonarios en mención corresponde a la fecha 17, y este juego fue adelantado debido a que para el fin de semana del 25 y 26 de octubre -cuando se adelantará tal jornada- El Campín ya está reservado para un evento musical.
