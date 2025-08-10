Santa Fe vs Millonarios SÍ podría jugarse el miércoles 13 de agosto; detalles

Hace un par de días la Dimayor anunció que el partido entre Independiente Santa Fe y Millonarios FC por la fecha 17 de la Liga Betplay no se jugaría el miércoles 13 de agosto sino que quedaba postergado, pues fue la solicitud de la Comisión Local de Fútbol de Bogotá ante los hechos violentos que se presentaron recientemente en el concierto de 'Damas Gratis' entre hinchas de ambos conjuntos.

La entidad que regula el balompié profesional en Colombia determinó que el juego quedaría con "fecha y horario por definir", pero ahora se podría efectuar un 'reversazo' para que el clásico se dispute este miércoles 13, como estaba planificado.

La razón por la que Santa Fe vs Millonarios SÍ se jugaría este miércoles

Según informó 'El Tiempo' una fuente les habría informado que Dimayor está gestionando para que el clásico Santa Fe vs Millonarios se juegue el miércoles 13 de agosto, y ha sido tal el impulso, que este lunes 11 habrá una nueva reunión de la Comisión Local de Fútbol para analizar y concretar la idea.

El presidente de Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, habló con el citado medio, y dijo: "Estoy hablando constantemente con el Secretario de Gobierno buscando una solución para que podamos jugar el clásico el día miércoles".