Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 11:27
Santa Fe Vs Once Caldas: se definió nueva fecha para el partido por Liga BetPlay
El partido no se pudo desarrollar en su fecha inicial por un concierto en el estadio El Campín.
La Liga BetPlay-2 de 2025 sigue sufriendo cambios en su programación, teniendo en cuenta la dificultad para utilizar algunos estadios del país. En las últimas horas se ha dado a conocer que el partido que jugarán Independiente Santa Fe contra Once Caldas por la jornada 9 tendrá nueva fecha.
El duelo estaba programado inicialmente para el domingo 31 de agosto a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.
Sin embargo, en el máximo escenario de la capital del país se llevará a cabo un concierto el sábado 30 de agosto y los organizadores del evento han asegurado que no garantizan que el estadio esté en plenitud de condiciones para que se desarrolle un partido de fútbol.
Santa Fe Vs Once Caldas tiene nueva fecha
Ante las dificultades manifestadas, se ha dado a conocer que el partido entre Santa Fe contra Once Caldas por la fecha 9 de la Liga BetPlay se jugará el lunes 1 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín.
Otros cambios en la programación
Teniendo en cuenta algunas dificultades logísticas, la Dimayor informó que el partido entre Deportivo Pasto contra Once Caldas por la ida de los octavos de final en la Copa BetPlay se jugará el jueves 28 de agosto a partir de las 7:30 de la noche.
Ante este panorama, el encuentro entre La Equidad frente a Deportivo ¨Pasto por la fecha 9 de la Liga BetPlay se llevará a cabo el domingo 31 de agosto desde las 6:20 de la tarde.
Fuente
Antena 2