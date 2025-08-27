Santa Fe Vs Once Caldas: se definió nueva fecha para el partido por Liga BetPlay

La Liga BetPlay-2 de 2025 sigue sufriendo cambios en su programación, teniendo en cuenta la dificultad para utilizar algunos estadios del país. En las últimas horas se ha dado a conocer que el partido que jugarán Independiente Santa Fe contra Once Caldas por la jornada 9 tendrá nueva fecha.

El duelo estaba programado inicialmente para el domingo 31 de agosto a partir de las 8:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Sin embargo, en el máximo escenario de la capital del país se llevará a cabo un concierto el sábado 30 de agosto y los organizadores del evento han asegurado que no garantizan que el estadio esté en plenitud de condiciones para que se desarrolle un partido de fútbol.