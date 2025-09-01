Santa Fe vs Orsomarso EN VIVO 1 de septiembre: cómo ver semifinales Liga BetPlay

Los encargados de inaugurar las semifinales de la Liga BetPlay Femenina serán Santa Fe vs Orsomarso, dos escuadras que llegan con un gran presente deportivo tras la destacada participación que tuvieron en los cuadrangulares del torneo.

Santa Fe llega con la frente en a este enfrentamiento, ya que sufrió en la última fecha de los cuadrangulares, venció a Nacional mientras que América y Millonarios jugaron a su favor empatando para quedarse con uno de los cupos a semifinales.

Mientras que Orsomarso fue una de las grandes sorpresas y clasificó a las semifinales sin haber perdido, un invicto que lo dejó con 12 puntos en la primera casilla del Grupo B.

Siga Santa Fe vs Orsomarso EN VIVO el 1 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay Femenina

El compromiso entre Santa Fe vs Orsomarso se jugará en el Estadio El Campín a partir de las 15:45 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 19:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Señal Colombia y Win Sports, pero también lo podrá seguir por Antena 2.