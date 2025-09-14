Cargando contenido

Santa Fe vs Unión Magdalena, Liga Betplay
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 14/09/2025 - 13:12

Santa Fe vs Unión Magdalena EN VIVO 14 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

Avanza una jornada más de la Liga Betplay.

En la jornada de este domingo, Unión Magdalena visita a Santa Fe para disputar una jornada más de la Liga Betplay.

El partido se disputa en el estadio El Campín de Bogotá.

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en WIN+-

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00

