En la jornada de este domingo, Unión Magdalena visita a Santa Fe para disputar una jornada más de la Liga Betplay.

El partido se disputa en el estadio El Campín de Bogotá.

Siga Santa Fe vs Unión Magdalena EN VIVO 14 de septiembre: hora y canal para ver la Liga Betplay

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en WIN+-

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 14:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 15:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 16:00