Actualizado:
Dom, 09/11/2025 - 22:43
Santa Fe y América se aferran: tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la fecha 19
Se disputó este fin de semana la penúltima fecha de la primera fase de la Liga Betplay.
La Liga BetPlay entró en su fase decisiva tras completarse la fecha 19 del campeonato, en la que Independiente Medellín, Atlético Nacional y Bucaramanga quedaron igualados en la primera posición con 37 puntos, mientras que Tolima y Fortaleza completan los cinco primeros lugares con 35 unidades cada uno. La jornada dejó un panorama abierto en la pelea por los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales, donde América de Cali y Santa Fe lograron resultados que los mantienen con opciones de clasificación dependiendo de sí mismos.
América alcanzó los 29 puntos luego de sumar su octava victoria del torneo. El equipo caleño registra también cinco empates y seis derrotas, con 23 goles a favor y 16 en contra. Su rendimiento reciente muestra una tendencia positiva con cuatro triunfos consecutivos, lo que le permitió escalar posiciones y ubicarse séptimo en la tabla, dentro de la zona de clasificación provisional.
Por su parte, Santa Fe también consiguió una victoria en la fecha 19, resultado que lo llevó a los 28 puntos, con siete partidos ganados, siete empatados y cinco perdidos. El cuadro bogotano suma 20 goles a favor y 17 en contra, y ocupa la novena casilla. Con este triunfo, los dirigidos por Francisco López dependen de sí mismos para avanzar, siempre que logren una victoria en la última fecha y se mantengan dentro de los ocho primeros lugares.
Tabla de posiciones:
1. Medellín, 37 puntos
2. Nacional, 37
3. Bucaramanga, 37
4. Tolima, 35
5. Fortaleza, 35
6. Junior, 32
7. América, 29
8. Alianza, 29
9. Santa Fe, 28
10. Águilas, 27
Fuente
Antena 2