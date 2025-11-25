Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 13:42
Santa Fe y Nacional negocian por un jugador: El cardenal lo quiere retener
Santa Fe tendrá que negociar con Atlético Nacional para quedarse con el jugador.
Santa Fe más vivo que nunca en su grupo de cuadrangulares, ya está pensando en su plantilla para el próximo semestre y encontró en un jugador actual la solución para lo que será el 2026, sin embargo, el jugador está en préstamo por lo que ahora tendrá que negociar con Atlético Nacional, dueño de sus derechos, para poder quedarse con los servicios del jugador.
De borrado a fundamental para el próximo semestre
El jugador que quiere retener Santa Fe es nada más y nada menos que Yeicar Perlaza, el lateral derecho de 22 años que pertenece a Nacional parecería ser el capricho del conjunto cardenal ya que no está dispuesto a devolverlo al club paisa y está buscando la manera de que continúe vestido de rojo.
Esta información ha causado revuelo en el mundo santafereño que no entienden la decisión del club de apostar por un jugador en el que no se confía realmente, el equipo cardenal piensa invertir en un jugador que no jugó durante 22 partidos consecutivos en los que igualmente estuvo disponible, una decisión extraña pero interesante considerando que el jugador realmente tiene cualidades y a futuro puede ser una gran apuesta, lo que no se entiende es que en esta temporada no haya jugado.
Santa Fe a concentrarse en clasificar a la final
El equipo cardenal empezó con un traspié los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay sin embargo, supo recomponer rápido la situación y goleó 3-0 a Fortaleza en el segundo partido, ahora se medirá en una fecha doble a Tolima en lo que muchos califican como el duelo a muerte del grupo ya que estos dos son los que mejor se ven del grupo B para avanzar.
