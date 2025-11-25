Santa Fe y Nacional negocian por un jugador: El cardenal lo quiere retener

De borrado a fundamental para el próximo semestre

El jugador que quiere retener Santa Fe es nada más y nada menos que Yeicar Perlaza, el lateral derecho de 22 años que pertenece a Nacional parecería ser el capricho del conjunto cardenal ya que no está dispuesto a devolverlo al club paisa y está buscando la manera de que continúe vestido de rojo.

Esta información ha causado revuelo en el mundo santafereño que no entienden la decisión del club de apostar por un jugador en el que no se confía realmente, el equipo cardenal piensa invertir en un jugador que no jugó durante 22 partidos consecutivos en los que igualmente estuvo disponible, una decisión extraña pero interesante considerando que el jugador realmente tiene cualidades y a futuro puede ser una gran apuesta, lo que no se entiende es que en esta temporada no haya jugado.